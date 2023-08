Veiga-Napoli, Benitez si rassegna: annuncio in diretta

Avanza l’affare tra il Napoli e il Celta Vigo per Gabri Veiga: acquisto ad un passo, c’è l’annuncio di Benitez in diretta.

Il Napoli di Rudi Garcia espugna lo stadio Benito Stirpe di Frosinone e conquista i primi tre punti della stagione lontano dai suoi tifosi. A decidere il match ci ha pensato Victor Osimhen che, grazie ai due gol messi a segno, ha portato il risultato sull’1-3 finale.

Chi ha giocato in concomitanza degli azzurri, seppur non in Italia, è il Celta Vigo di Rafa Benitez che è riuscito a strappare un importantissimo pareggio in casa della Real Sociedad. Pari che è arrivato nonostante il mancato impiego di Gabri Veiga (per 90 minuti in panchina) che sembra sempre più vicino al Napoli.

Gabri Veiga al Napoli, ci siamo: la conferma di Benitez

A conferma della chiusura della trattativa sono arrivate anche le parole dello stesso tecnico del club spagnolo, ormai rassegnato all’idea di dover perdere uno dei suoi giocatori chiave.

“Siamo vicini alla conclusione dell’affare, dobbiamo essere realisti. Non avrebbe avuto senso schierarlo in campo. Ne avevo parlato anche con lui, sarebbe stato un rischio sia per il club che per il calciatore dal punto di vista mentale e sportivo”. Operazione che si aggira sui 30 milioni di euro più 6 di bonus, come riportato da Gianluca Di Marzio anche nei giorni scorsi. Rudi Garcia avrà presto un nuovo centrocampista a sua disposizione.