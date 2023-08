“Differenze tra Spalletti e Rudi Garcia?”: Di Lorenzo elogia il francese

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha commentato la vittoria contro il Frosinone: tanti elogi ai suoi compagni e al mister.

“Abbiamo avuto una bella reazione da squadra, e abbiamo ottenuto una bella vittoria. Spalletti è andato via e adesso dobbiamo essere bravi a resettare tutto. Dobbiamo mettere da parte lo Scudetto perché quest’anno sarà più difficile, ma ce la metteremo tutta“.

Così Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli laureatosi Campione d’Italia, ha battezzato la sua prima conferenza stampa stagionale, rilasciando alcune dichiarazioni sul match conclusosi da poco e su quella che sarà la stagione.

Di Lorenzo nel post partita: “Tutti vogliono batterci, quest’anno sarà più difficile”

Da buon leader ha suonato la carica ai suoi compagni, in particolar modo a Politano, con cui divide la fascia destra, e Osimhen, a cui ha servito due assist quest’oggi: “Mi trovo bene con Politano, è un grande calciatore e sono contento del suo gol. Quanto dello Scudetto ci siamo portati in campo? Entriamo in campo da campioni e tutti ci vogliono battere, dobbiamo fare il massimo sempre. Osimhen è bravissimo“.

Di Lorenzo ha poi concluso la sua intervista con il paragone tra Spalletti e Garcia, evidenziandone le differenze: “Sono forti entrambi. A livello di idee dobbiamo anche cambiare perché le squadre sanno le nostre qualità. Garcia è preparato e siamo contenti di averlo con noi. L’errore che non dobbiamo fare è non provare cose nuove e non crederci. Con il mister stiamo lavorando benissimo e cerchiamo nuove idee, faremo il meglio per fare una grande stagione”.