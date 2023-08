Salterà la prima di campionato con il Frosinone: la nota del club

Non è al meglio e non sarà convocato per l’esordio in campionato in via precauzionale

Ad ormai poco più di 24 ore dalla prima partita ufficiale da campioni d’Italia, la notizie per il giocatore non sono buone. Il Napoli farà domani l’esordio al Benito Stirpe di Frosinone per la prima trasferta dell’anno. In mattinata la sessione odierna di allenamento svolta al Konami Center di Castel Voluturno ha evidenziato alcuni acciacchi per due giocatori.

Il gruppo dopo una prima fase di attivazione ha svolto una partitella a campo ridotto e ha terminato la seduta con una sessione di lavoro tattico. Dal comunicato ufficiale del Napoli si evince che Kvicha Kvaratskhelia ha svolto prima parte del lavoro in gruppo e poi ha continuato la seduta con un allenamento personalizzato. Il georgiano è stato colpito da un affaticamento muscolare e non farà parte dei convocati per la trasferta di Frosinone.

Chi giocherà al posto di Kvara?

In infermeria anche Gianluca Gaetano che ha svolto, come Kvara, anche lui lavoro personalizzato in palestra ed in campo. Un forfait pesante, quello di Kvara, per Napoli confermato dallo stesso club attraverso una nota sul proprio sito web. Tra poco ci sarà la prima conferenza ufficiale di Rudi Garcia che ribadirà quanto spiegato dal comunicato.

Con l’infortunio del georgiano potrebbe prendere il suo posto Eljif Elmas sulla fascia sinistra con il nuovo acquisto Jens Cajuste che potrebbe fare l’esordio dal primo minuto.