Il Napoli potrebbe anticipare la concorrenza per un attaccante: i dettagli

Il giocatore piace tantissimo alla dirigenza ma la concorrenza è alta. Sono ore decisive per capire la fattibilità dell’operazione

Un mercato fatto di attese, trattative a rilento e di tanti nomi sul taccuino. Mentre tutte le altre squadre si davano battaglia per acquistare tanti giocatori da portare in ritiro, era chiaro che Aurelio De Laurentiis avesse un piano in mente. Tutto programmato dal presidente azzurro che ormai sa come sorprendere e far felici i propri tifosi. Dopo l’addio di Kim Min-Jae e le insistenti voci di mercato che vedevano Osimhen lontano da Napoli, si era creato un alone di malcontento generale in cui, alcuni, avevano anche criticato l’immobilismo della dirigenza.

Una strategia ricercata quella di ADL che adesso ha iniziato a sfoggiare l’artiglieria pesante e a mettere sotto contratto nuovi giocatori. La rosa sta andando a migliorare gradualmente e l’accordo raggiunto per Gabri Veiga è soltanto l’ultima novità. Il mercato dei partenopei non è assolutamente chiuso e, con grande probabilità, la dirigenza proverà a mettere a segno qualche nuovo colpo. L’obiettivo è quello di regalare a Rudi Garcia una squadra che sia competitiva sotto ogni punto di vista. Lo stesso tecnico francese aveva specificato che, competizioni come la Serie A o la Champions League, necessitano di una rosa lunga, pronta e forte. Allora chissà che dal taccuino di ADL non salti fuori qualche altro nome a sorpresa.

Centrocampo al top, si lavora per altri colpi

L’idea è quella di non fermarsi con gli acquisti a centrocampo dopo Gabri Veiga. Si proverà a fare il possibile e accontentare i tifosi con l’arrivo di Koopmeiners. Il tutto resta estremamente complicato ma gli azzurri punteranno forte sulla disponibilità dell’olandese. Capitolo Lozano, il messicano non vuole rinnovare il contratto (scadenza nel 2024) ed ADL non vuole perderlo a zero. La telenovela del Chucky va ormai avanti da tempo e secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli potrebbe spazientirsi e puntare direttamente su un altro giocatore.

Il nome in cima alla lista risponde a quello del danese Jesper Lindstrom. Classe 2000, l’esterno è attualmente in forze all‘Eintracht di Francoforte ed il suo valore si aggira intorno ai 30/35 milioni di euro. Dotato di un ottimo dribbling, la qualità che però ha fatto scattare l’interesse del Napoli è la sua duttilità. Capace di giocare a destra e come trequartista. Sul giocatore c’è anche la Juventus. Giuntoli rimase sorpreso dal danese durante il match di Champions tra Napoli e Francoforte. Per anticipare la concorrenza la dirigenza azzurra potrebbe prelevarlo e lasciarlo in prestito in Germania. Il 23enne arriverebbe poi a gennaio quando la situazione su Lozano si sarà calmata e potrà essere ceduto altrove.