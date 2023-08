Il Napoli non abbandona la trattativa per il giocatore: il piano di ADL

Gli ultimi 15 giorni di mercato saranno letteralmente “infernali” per la dirigenza che non ha ancora finito di acquistare

Ormai lo sanno tutti che durante questa sessione di mercato è stato visto un Napoli a due facce. Il primo, che sicuramente non sarà piaciuto ai tifosi, è stato un Napoli che ha faticato sul mercato. Gli azzurri sono rimasti apparentemente stazionari ma, in realtà, i colpi in canna da sparare c’erano eccome e durante il mese di agosto sono arrivate le prime firme. Ciò che più importava ai sostenitori era quello di vedere un sostituto di Kim e sperare che i big non venissero ceduti.

Una squadra capace di vincere un campionato, con un ampio divario, ha poco da migliorare. Se però il difensore migliore della stagione viene ceduto, allora la preoccupazione aumenta. Così è arrivato il brasiliano Natan, il quale dimostra sicurezza nei suoi mezzi e voglia di mettersi in mostra con la maglia azzurra. Tra qualche giorno sarà anche il momento di Gabri Veiga, si attende soltanto di programmare le visite mediche con il Celta Vigo dopo l’accordo raggiunto tra i due club.

Con Gabri Veiga il mercato è chiuso?

Difficile che lo spagnolo potrà essere in panchina per l’esordio in campionato con il Frosinone.Dopo l’arrivo dello spagnolo e la probabile permanenza di Zielinski, gli acquisti di ADL però potrebbero non finire qui.

Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, si segue ancora Koopmeiners. Andare a trattare con l’Atalanta per l’olandese, secondo la rosea, sarebbe del tutto slegato da Gabri Veiga e dal rinnovo di Zielinski. La Dea però fa muro: per il suo talento servono tanti soldi. Potrebbero esserci colpi di scena che soltanto gli ultimi giorni di mercato sanno regalare. Di sicuro il piano di ADL è quello di costruire un centrocampo molto ben piazzato.