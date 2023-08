Conferenza Di Francesco: “Come si batte il Napoli? Ho un’idea sul mio Frosinone”

Domani alle 18:30 Frosinone-Napoli darà il via alla Serie A 2023/2024. L’allenatore dei ciociari Eusebio Di Francesco ha presentato il match in conferenza stampa.

Domani al Benito Stirpe di Frosinone si preannuncia un’atmosfera calda, visto che ci sarà l’esordio stagionale dei ciociari contro i campioni d’Italia del Napoli. Il Napoli proverà a dimostrare la sua superiorità, ma senza sottovalutare gli avversari.

Il tecnico del Frosinone Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro gli azzurri.

Il Frosinone è pronto per il suo esordio stagionale contro il Napoli, e seppur l’impegno sia proibitivo proverà a mettere in difficoltà i partenopei. Nella conferenza stampa della vigilia Eusebio Di Francesco ha lanciato la sfida al Napoli guidato da Rudi Garcia.

COME AFFRONTERETE IL NAPOLI – “Giochiamo contro i Campioni d’Italia. Dobbiamo mettere grande coraggio e voglia di affrontarli, ma soprattutto attenzione tattica per tutta la durata del match. Dobbiamo essere un po’ spregiudicati in questo match per provare a colmare il gap”.

COME SI AFFRONTA IL NAPOLI – “Le strategie fanno parte del nostro lavoro e proveremo a disarmare le loro enormi qualità. Stiamo pensando anche a come attaccare oltre che a difenderci. Poi dipende dai momenti della gara, dove in alcuni dovremmo difendere ed in altri attaccare”.

SQUADRA CARICA – “La Squadra va caricata. Poi le sorprese sono dietro l’angolo. I numeri, la qualità e lo spessore del Napoli sono tutti a loro favore. Noi abbiamo degli esordienti, ma con grande voglia. Devono dare il massimo in questa gara. Dobbiamo lavorare uniti e da squadra, e non individualmente”.

INFLUNZA DELLA PREPARAZIONE SULL’AVVIO DI CAMPIONATO – “Peserà, ma ci sono due squadre in campo e non solo noi. Vedremo cosa metteremo in campo. Abbiamo lavorato tanto tatticamente e fisicamente e spero che questo lavoro si possa vedere in campo”.

COSA SI ASPETTA DAI SUOI TIFOSI – “Spero ci sia una bella partita e dove ci sia sportività. Mi aspetto grande calore dalla nostra tifoseria, soprattutto perché giochiamo in casa”.

DISPONIBILITÀ NUOVI ARRIVATI – “Domani sono tutti disponibili, compresi Barrenechea e Cerofolini. Non gli ho ancora comunicato chi giocherà perché voglio tenerli tutti vivi e pronti per la gara”.