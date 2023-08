Bomba da Napoli: “Il mercato è chiuso”

Ultime ore di calciomercato, poi solo Serie A. Intanto da Napoli sono sicuri: “Il mercato degli azzurri è chiuso”

Sono ormai sempre meno le ore che mancano all’inizio della nuova stagione di Serie A. Per il Napoli debutto allo Stirpe di Frosinone, con i padroni di casa neopromossi chiamati a fermare gli azzurri campioni d’Italia. Rudi Garcia è a lavoro per trovare la quadra giusta e schierare la sua prima formazione a tinte partenopee. In attesa di qualche mossa di mercato: le opportunità non mancano ed il Napoli è pronto a sfruttarle.

Ma non è detto che ci saranno altri movimenti: gli azzurri potrebbero anche chiudere così, comunque alla fine di un mercato soddisfacente, in cui il colpo principale è sicuramente la permanenza di Victor Osimhen.

Da Napoli sono sicuri: “Il mercato è chiuso”

Nelle ultime ore si registrano novità anche sul fronte Zielinski che, dopo un lungo tira e molla, sarebbe definitivamente orientato a rifiutare la destinazione araba, rimanendo a Napoli. Con un contratto in scadenza nel 2024, il polacco potrebbe anche rinnovare e nei prossimi mesi potrebbe muoversi qualcosa in questo senso. Va da sé che il Napoli potrebbe anche fermarsi sul mercato. Se non altro è questa l’impressione di Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, che ha detto la sua sul proprio profilo Twitter ufficiale.

L’impressione di Chiariello è che, al di là delle voci che impazzano, il Napoli starebbe aspettando solo Veiga per chiudere il suo mercato. L’operazione per lo spagnolo è slegata dalla cessione di Zielinski. Pertanto il polacco ancora in azzurro non escluderebbe l’arrivo del talentuoso spagnolo. Un mercato che si chiuderebbe così: con i big confermati e i nuovi prospetti da lanciare. Demme e Lozano resterebbero, almeno fino a gennaio, stando al parere del noto giornalista.

Chiariello ha poi proseguito: “Se così fosse, il Napoli perde 2 titolari certi (Kim e Zielinski) e una riserva poco utile (Ndombele) e rischia su 3 prospetti che potrebbero rivelarsi di grande valore, in perfetto stile De Laurentiis. D’altronde, il colpo di mercato in assoluto è stata la conferma di Victor“. Un’impressione, per l’appunto, quella di Chiariello. Vedremo se sarà o meno confermata.

Come si diceva, nelle ultime ore ha preso quota la permanenza di Zielinski in azzurro. Ma ciò non cambierebbe molto: chiudendo Veiga il Napoli metterebbe la parola fine al suo mercato. Che resta di assoluto spessore. Un tifoso infatti ha prontamente commentato: “Un grandissimo mercato“.