Addio al colpo: il Napoli ormai è rassegnato

Mercato alle battute finali per il Napoli. Gli azzurri dicono ormai addio al colpo in entrata: le possibilità sono ridotte all’osso

Il Napoli è a lavoro in questi giorni a Castel Volturno, per prepararsi al meglio al debutto di Frosinone contro i ciociari. Garcia è allo studio della formazione migliore in vista della sfida: necessario sarà partire subito col piede giusto e riprendere il cammino interrottosi lo scorso giugno con la conquista del tricolore. Che, al netto di tutto, resta da difendere e se possibile rivincere. L’obiettivo di società e tifosi è unanime. Tutto è ormai quasi pronto e la sfida sta per cominciare.

Nel mentre però impazza il mercato. Il Napoli, con la permanenza di Osimhen, ha comunque mantenuto alta l’asticella. Natan e Cajuste sono i rinforzi giovani e freschi da far crescere. Potrebbe arrivare Veiga, ma il condizionale è ancora d’obbligo. Invece sfuma, a questo punto definitivamente, quello che era un grande obiettivo del Napoli, destinato a non vestirsi d’azzurro. Le possibilità che ciò accada sono oramai ridotte all’osso.

Napoli rassegnato: sfuma il colpo per gli azzurri

Sono state tribolate, le ultime ore di mercato in casa Napoli. Soprattutto per le uscite: Piotr Zielinski sembrava ad un passo dal via libera alla Saudi Pro League. Un affare dato per fatto, dopo molti dubbi e tentennamenti, col polacco pronto a salutare dopo otto stagioni ed un tricolore. Eppure le svolte sono sempre dietro l’angolo: Zielinski ha detto no e si appresta a rimanere in azzurro. E chissà se nei prossimi mesi non arriverà il rinnovo di contratto. Significa che Teun Koopmeiners è definitivamente sfumato.

Il centrocampista dell’Atalanta è il pallino di De Laurentiis. Che per lui si è mosso in prima persona, con un’offerta di livello. Da non accontentare tuttavia gli orobici, che per liberare l’olandese chiedono una cifra superiore ai 50 milioni.

Ora però l’eventuale affondo del Napoli è praticamente compromesso dalla permanenza di Zielinski. Che non esclude, come già noto, l’acquisto di Gabri Veiga. Ma precluderebbe invece l’acquisto del calciatore dell’Atalanta. Certo, qualche clamoroso colpo di scena può anche esserci. Ma al momento è da escludere.

Con la permanenza di Zielinski e l’arrivo probabile di Veiga, comunque, Garcia potrà consolarsi. Da un lato grazie all’esperienza e qualità del polacco, dall’altro avendo la possibilità di maneggiare uno dei gioielli del calcio iberico. Non affatto poco. Koopmeiners, per ora, resta un sogno. Del futuro, forse, chissà.