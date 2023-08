Ha chiesto di andare via: svolta a sorpresa Napoli

Ancora in fermento il mercato del Napoli. Ora un azzurro ha chiesto la cessione: possibile svolta in casa partenopea

Manca sempre meno all’inizio del campionato. Il Napoli è a lavoro, in questi giorni, a Castel Volturno per preparare la trasferta di Frosinone. Che, al netto dei pronostici, non va sottovalutata. Sia perché si tratta di una neopromossa che vuol partire col botto, sia perché sottovalutare squadre per così dire più piccole può essere deleterio e le conseguenze, in termini di punti, sono note. Pertanto Rudi Garcia sta sì lavorando sulla tattica, ma anche e soprattutto sulla testa.

A quanto pare gli “infortuni di calciomercato” sono alle spalle. Il mercato continua e potrebbe portare novità in casa Napoli: in entrata sono ore calde per Gabri Veiga, in uscita invece sempre Zielinski che ora viaggia verso la conferma. Le cose potrebbero ancora cambiare con un altro azzurro, che ha chiesto di andare via. Il suo futuro potrebbe essere dunque lontano da Napoli.

Svolta in casa Napoli, il calciatore ha chiesto di andare via

Sul fronte mercato i tifosi azzurri hanno vissuto un’estate particolarmente intensa. Con l’addio di Kim e la “paura araba” per Osimhen non si è stati tranquilli un momento. Ma ad oggi è tutto rientrato: c’è un difensore, Natan; c’è un vice Anguissa e forse ci sarà Gabri Veiga. C’è soprattutto Osimhen, il vero acquisto degli azzurri. Certo, qualcuno potrà partire. In dubbio c’è ancora Hirving Lozano. Il futuro del messicano, in queste ore, appare irrimediabilmente lontano dai colori azzurri.

Per il Chucky è stata un’estate strana. Da quasi escluso a Dimaro, a reintegrato a Castel di Sangro. Era uno dei nomi in partenza ed oggi potrebbe veramente essere arrivato al passo d’addio. Sfumata la possibilità di andare a giocare in MLS, il messicano potrebbe comunque lasciare la Serie A e rimanere in Europa.

Canal 8, nota emittente spagnola, ha lanciato la bomba: l’ex PSV sarebbe nel mirino del Siviglia. I rojiblancos infatti sono alla ricerca di un rinforzo sugli esterni ed il messicano sarebbe un profilo apprezzato dalla società. Insomma, può essere un affare delle ultime ore, con il calciomercato ormai arrivato al fotofinish (anche in Spagna chiuderà il prossimo 1 settembre, n.d.r).

Dalla Spagna anzi sono certi: Lozano avrebbe già dato la sua disponibilità di massima al trasferimento in Liga e sarebbe pronto a chiedere la cessione al Napoli. Che non si opporrebbe di certo. A patto che gli andalusi poi si presentino con la giusta offerta.