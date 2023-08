Frosinone-Napoli, il ds conferma l’affare di mercato

Il ds del Frosinone Angelozzi ha confermato che un affare è in chiusura con il Napoli, poi il commento sulla sfida di campionato

Manca poco all’inizio della prossima Serie A. Il nuovo Napoli di Garcia, in vista della primissima giornata di campionato, affronterà il Frosinone, fuori casa al Benito Stirpe. I ragazzi di mister Eusebio Di Francesco, d’altro canto, sono motivati a far bene per dimostrare di meritare la promozione in Serie A, ottenuta vincendo la scorsa Serie B con un discreto distacco. Per farlo però c’è bisogno di intervenire sul calciomercato. Proprio prima della sfida contro il Napoli si sta facendo largo un’ipotesi di mercato che coinvolgerebbe entrambe le compagini.

Frosinone-Napoli, le dichiarazioni del ds sul possibile affare di mercato

Il direttore sportivo dei ciociari Guido Angelozzi ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio e Radio Sportiva, in occasione della trasmissione “A tutto mercato minuto per minuto”, riguardo le possibili operazioni di mercato che potrebbe concludere il Frosinone in questi ultimi giorni di mercato.

In particolare si è parlato di Walid Cheddira. Stando alle ultime indiscrezioni, l’attaccante marocchino classe ’98, la scorsa stagione in forza al Bari, è molto vicino dall’essere acquistato dal Napoli e poi girato subito in prestito proprio al Frosinone. “Stiamo parlando, aspettiamo il Napoli. Poi speriamo di portarlo qui da noi, ci puntiamo. Vediamo se ci sono le condizioni”. La spiegazione del ds Angelozzi.

Il dirigente del club si è inoltre soffermato sulla prossima sfida di campionato, proprio contro il Napoli: “Faremo l’esordio in campionato con Napoli e Atalanta, ci facciamo il segno della croce e vediamo. Il Napoli è la squadra da battere, la più forte che c’è, nonostante abbia perso Kim”. Questa la sua opinione sul club partenopeo.