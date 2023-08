Cessione lampo e mega offerta: il Napoli non cambia idea

Gli occhi di un top club sono su un punto fermo del Napoli. Per arrivarci, pronta una mega offerta, ma i partenopei non cambiano idea

Sempre meno giorni mancano al debutto stagionale del nuovo Napoli di Rudi Garcia. Una nuova era sta per cominciare, con premesse già di per sé importanti. Gli azzurri partono da campioni d’Italia in carica ed oltre alla sete di gloria, c’è prima di tutto un tricolore da difendere con orgoglio. Obiettivo, per questa stagione, confermarsi e se possibile migliorarsi. Si spiegano così i pochi cambiamenti del Napoli, che ha mantenuto pressoché inalterato lo scheletro del gruppo che ha trionfato lo scorso 4 maggio.

Dal mercato si valutano tutte le opportunità e su questo il Napoli si è mosso bene e con parsimonia. Da qui al prossimo primo settembre qualcosa potrebbe ancora cambiare. Anche sul fronte cessioni. Un top club europeo, in queste ore, starebbe pensando di virare su uno dei principali protagonisti del Napoli della passata stagione. Salvo clamorose svolte, gli azzurri però non cambieranno idea.

Cessione lampo e colpo a sorpresa: il Napoli fa muro

Senza ombra di dubbio lo scorso anno nel Napoli ha funzionato tutto. Difesa, centrocampo ed attacco si sono amalgamati al meglio e i risultati sono stati evidenti. Tra i tre reparti, probabilmente, la mediana ha fatto realmente la differenza. Quantità e qualità da vendere per il Napoli. Protagonista principale Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco è stato l’arma in più di Spalletti, che non l’ha mai messo da parte ed, anzi, ha cucito attorno a lui l’intero gioco della squadra. Proprio l’ex Celta Vigo potrebbe finire al centro di un’intricata vicenda di mercato.

Lo slovacco lo scorso anno è stato, al netto dei premi conferiti dalla Lega, il centrocampista migliore del campionato. Il più continuo, probabilmente il più decisivo. Normale che finisca anche il suo nome sui taccuini delle big di tutta Europa. Una in particolare, il Tottenham.

Gli Spurs seguono Lobotka da tempo, almeno da quando incantava in Galizia col Celta Vigo. Ci provarono anche, ma il Napoli fu più rapido e scaltro. Oggi, a distanza di anni, la squadra del Nord di Londra potrebbe tornare alla carica. Soprattutto in caso di cessione di Pierre-Emile Hojbjerg, che secondo Tuttomercatoweb sarebbe vicinissimo all’Atletico Madrid.

Il danese potrebbe lasciare Londra dopo tre anni. Ciò permetterebbe al Tottenham di tornare su Lobotka. Peccato per un dettaglio, decisivo: il Napoli ha letteralmente blindato il suo metronomo e non cambierà idea. Lobotka resta incedibile.