UFFICIALE – Frosinone-Napoli: le designazioni dell’AIA

Sabato 19 agosto alle ore 18:30 gli azzurri saranno chiamati ad affrontare la prima gara del campionato di Serie A contro il Frosinone

Il Napoli campione d’Italia scenderà in campo per la prima gara ufficiale della stagione sabato 19 agosto alle ore 18:30, in trasferta al Benito Stirpe di Frosinone. Per gli uomini guidati da mister Eusebio Di Francesco si tratta di un ritorno in Serie A, dopo ben cinque anni di assenza nella categoria. Il tecnico ex Sassuolo ha assunto la guida della squadra dopo l’addio di Fabio Grosso, che ha portato, la scorsa stagione, i ciociari in vetta alla classifica dello scorso campionato di Serie B.

Frosinone-Napoli, scelto l’arbitro della gara: tutte le info

Poco fa l’AIA ha reso note le designazioni per la prima giornata di Serie A. A dirigere il match degli azzurri sarà Matteo Marcenaro, fischietto della sezione di Genova. Di seguito il resto della sestina arbitrale:

ARBITRO: Marcenaro ASSISTENTI: Cecconi – Bercigli IV UOMO: La Penna VAR: Di Paolo AVAR: Serra

Non è la prima volta che Marcenaro incontra il Napoli. Infatti il direttore di gara ligure ha già diretto gli azzurri in un match di Serie A per tre occasioni: