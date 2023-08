Spalletti in Nazionale, attacco di Moratti a De Laurentiis: avete sentito?

Pesanti accuse da parte dell’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti nei riguardi di De Laurentiis per la questione legata a Spalletti

In questi giorni i media nazionali non fanno altro che parlare della trattativa De Laurentiis-FIGC per liberare Spalletti e permettergli di prendere il posto come nuovo commissario tecnico della Nazionale. Per confermare il tecnico campione d’Italia come ct la Federazione dovrà pagare una penale presente sul contratto di Spalletti, dal valore di circa tre milioni di euro.

Ad oggi è in atto un vero e proprio muro contro muro. La FIGC non è disposta a pagare a De Laurentiis la clausola, mentre il patron azzurro non ha intenzione di cedere e richiede a gran voce il pagamento della penale, nel rispetto del contratto. In tanti hanno espresso la propria opinione sulla questione, nelle ultime ore lo ha fatto anche l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti. Di seguito quanto dichiarato.

Le dichiarazioni di Massimo Moratti sulla questione Spalletti

In un’intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio, Moratti ha aspramente criticato De Laurentiis e ha lanciato poi una piccola accusa anche nei confronti di Romelu Lukaku: “Tra Lukaku e De Laurentiis stanno succedendo cose che mi lasciano stupito”, ha spiegato.

Ha poi continuato: “Capisco che per De Laurentiis sia una questione di principio con Spalletti, ma non vedo nessuna elasticità mentale, nessuna generosità. Se per lui 3 milioni sono pochi per me ne sono ancor meno”. Inoltre, mettendosi nei panni del patron azzurro non si sarebbe comportato allo stesso modo: “Non mi sarei fermato davanti a questa cosa, non l’avrei ostacolata“, questa la sua spiegazione.