Da Napoli al River Plate, affare di mercato clamoroso

Questa sessione di calciomercato estiva continua a regalare sorprese: colpo del River Plate, tutti i dettagli della trattativa

Un legame viscerale quello dell’Argentina con l’Italia e in particolare con la città di Napoli, dovuto ai flussi migratori di fine ottocento, che hanno portato milioni di italiani in terra argentina. Il tutto poi è culminato con la storia legata a Diego Armando Maradona, un’amore senza fine con la città di Napoli, simbolo del riscatto dell’intero Sud Italia. Tante le cose in comune tra i due splendidi paesi, a partire dal calore della gente e l’amore immenso per il calcio, che in alcuni casi diviene unica ragione di vita, linfa vitale.

Oltre Maradona a Napoli gli argentini hanno sempre ricevuto supporto incondizionato dai tifosi, divenendo veri e propri beniamini della piazza. Basti pensare alle storie di Lavezzi, Sosa o Simeone, tra i tanti.

Il primo ha fatto innamorare il popolo partenopeo con i suoi dribbling, le sue giocate e i suoi continui scatti sulla fascia. Ancora oggi le strade di Napoli ricordano El Pocho Ezequiel Lavezzi. Il secondo invece simbolo della rinascita del club dopo il fallimento, guidando l’attacco azzurro dalla C alla A. Chiuse la sua carriera al Napoli con 131 presenze e 30 gol complessivi. Infine la storia di Simeone, che nel 2018 affondò le speranze Scudetto azzurro al Franchi, con la maglia della Fiorentina. Poi la redenzione, dopo l’approdo in maglia azzurra si è reso protagonista siglando alcuni gol cruciali per la conquista del terzo Scudetto, come il gol a San Siro contro il Milan o quello al Maradona contro la Roma, per non dimenticare il tributo a Maradona nel match finale contro la Sampdoria.

Napoli e Buenos Aires ancora legati: è fatta per un napoletano al River Plate

La storia d’amore infinita tra Napoli e Buenos Aires non accenna a terminare. Infatti, nelle ultime ore è arrivata la conclusione di una trattativa incredibile. Stando a quanto riportato da Il Mattino, Nicolas Fonseca, 24 anni, centrocampista italo-uruguaiano, sarà il primo napoletano ad indossare la maglia del River Plate, storico club della capitale argentina.

Nicolas è il figlio di Daniel Fonseca, suo agente ed ex attaccante uruguaiano del Napoli, e la napoletana Lisa Adamo. Prima di volare in Argentina ha giocato l’ultima stagione al Montevideo Wanderers, in Uruguay. Prima ancora di approdare in Sudamerica ha giocato con la maglia del Como. Le cifre dell’affare sono le seguenti: 2,4 milioni di euro ai Montevideo Wanderers per il quaranta per il sessanta per cento del cartellino del centrocampista.