Garcia sorprende tutti: a Frosinone con il colpo di scena

Rudi Garcia pronto a sorprendere tutti già in vista della prima di campionato contro il Frosinone: il colpo di scena

Il Napoli ha chiuso il suo doppio ritiro pre-stagionale. Ed ora la testa è solo a sabato 19, quando la parola passerà al campo. Di fronte agli azzurri il Frosinone, che torna in Serie A con l’intenzione di restarci: i ciociari vogliono partire forti fin dal primo match e non vogliono affatto sfigurare contro i campioni d’Italia. Sarà una partita tosta su un campo ostico ed il Napoli avrà bisogno di tutta la sua brillantezza per non rischiare nulla e portare a casa i tre punti. La cavalcata sta per cominciare.

Intanto per questa settimana Rudi Garcia continuerà a lavorare sul gruppo a sua disposizione, cominciando a valutare la possibile formazione per il debutto stagionale. In questo senso il tecnico francese è pronto a sorprendere tutti e a scendere in campo con un autentico colpo di scena.

Garcia vuole cominciare con un colpo di scena: le ultime

In questa settimana di lavoro, Garcia con ogni probabilità perderà un pilastro come Piotr Zielinski. Pare ormai tutto fatto per il passaggio del polacco all’Al-Alhi, al termine di un lungo e tormentato corteggiamento. Per il Napoli un incasso record, da reinvestire sul mercato per un sostituto che non faccia rimpiangere chi, in azzurro, ha scritto indimenticabili pagine di storia. Il nome designato per la successione di Zielinski è quello di Gabriel ‘Gabri’ Vega, astro nascente del calcio iberico e stellina del Celta Vigo di Benitez.

Il Napoli lo segue da tempo e lentamente ci si avvicina. L’affare potrebbe essere in dirittura d’arrivo, con gli azzurri che stanno lavorando per far crollare le resistenze del Celta Vigo. In questo senso arrivano anche buone notizie dalla Spagna: nel debutto in Liga Veiga ha giocato appena uno scampolo di partita e da Vigo è dato come partente.

Ed allora eccolo il colpo di scena di Garcia: a Frosinone il tecnico francese starebbe pensando di arrivarci già con la stella spagnola, pronta a rimpiazzare Zielinski e, contestualmente, a ritagliarsi qualche minuto in Serie A. Giusto per cominciare.

Molto dipenderà dalle evoluzioni delle prossime ore, come si diceva: le conferme dalla Galizia sono eloquenti e la trattativa potrebbe presto sbloccarsi. Veiga è pronto a vestirsi di azzurro color Napoli. E forse vede già il Frosinone. Garcia ed il Napoli aspettano il loro nuovo gioiello.