Frosinone-Napoli, Garcia sorprende tutti: esclusione a sorpresa

Manca poco all’inizio della stagione del Napoli di Garcia, che scenderà in campo sabato 19 agosto alle 18:30 contro il Frosinone in trasferta

Il Napoli ha concluso la scorsa stagione con uno storico successo, riportando all’ombra del Vesuvio un tricolore che mancava in città da ben 33 anni, quando a vincerlo fu Diego Armando Maradona. Al via gli azzurri presentano alcune novità importanti, a partire dalle novità in panchina e in dirigenza, con gli addii di Spalletti e Giuntoli e l’arrivo in azzurro di Garcia e Meluso, oltre alla cessione del pilastro difensivo della scorsa stagione, il coreano Kim Minjae. Tuttavia, nonostante i cambiamenti, come ribadito più volte dal presidente De Laurentiis, il Napoli ha intenzione di continuare a competere ad alti livelli, in campionato come in Europa.

Il primo appuntamento di campionato vedrà gli uomini di mister Rudi Garcia affrontare il neo promosso Frosinone di Eusebio Di Francesco. I ciociari hanno vinto lo scorso campionato di Serie B con 7 punti di vantaggio sul Genoa secondo e ora vogliono dire la loro anche in Serie A. L’uomo più importante è senza dubbio Giuseppe Caso, esterno classe ’98, che spicca per la sua abilità di puntare l’uomo e creare superiorità numerica, specialmente sulla fascia. Per il resto dovrebbero schierarsi con un 433, marchio di fabbrica dell’allenatore ex Roma e Sassuolo. Di seguito la probabile formazione:

Frosinone (4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Harroui, Mazzitelli, Gelli; Baez, Borrelli, Caso

Frosinone-Napoli, Garcia risolve il ballottaggio in difesa: la decisione

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla di doppio ballottaggio da risolvere per Garcia. Il primo, più facilmente risolvibile, è legato alla buona riuscita delle operazioni legate a Zielinski e Veiga. Se casomai dovesse concretizzarsi l’acquisto dello spagnolo e la cessione del polacco, l’allenatore azzurro potrebbe lanciarlo già dal primo minuto, preferendolo sia a Demme che a Gaetano, entrambi vicini ad una cessione. Dunque i tifosi azzurri potrebbero osservare il talento spagnolo all’opera già al primo appuntamento della stagione.

Il secondo invece riguarda il nuovo acquisto Natan. Il centrale brasiliano, acquistato per sostituire Kim Minaje dal Red Bull Bragantino, non ha ancora completato il suo processo di ambientamento e potrebbe non giocare dal primo minuto. Al fianco di Rrahmani potrebbe dunque giocare Juan Jesus, che Garcia ha utilizzato tanto durante il pre campionato e ritiene, al momento, più affidabile del nuovo acquisto. Di seguito la probabile prima formazione titolare degli azzurri: