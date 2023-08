De Ketelaere sblocca Koopmeiners: il Napoli ci crede

Non solo Gabri Veiga, il centrocampo del Napoli è un vero e proprio rebus: un’operazione può sbloccare Koopmeiners

Il reparto nel quale il Napoli sta concentrando la maggior parte delle sue attenzioni durante queste settimane di calciomercato è senza dubbio il centrocampo. Ad oggi, rispetto alla rosa campione d’Italia della scorsa stagione, il Napoli ha perso il solo Ndombele, sostituito con l’acquisto di Cajuste, giovane centrocampista svedese, ma le complicate situazioni legate a Demme, Zielinski e Gaetano lasciano intendere che qualcos’altro cambierà. Il polacco è ad un passo dalla chiusura con l’Al-Ahli, e per sostituirlo il Napoli ha in pugno Gabri Veiga. Tuttavia, lo spagnolo classe 2002 potrebbe non essere l’unico acquisto in questa zona del campo.

Il Napoli non molla Koopmeiners: si apre uno spiraglio!

Stando a quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, domani sono fissate le visite mediche per Charles De Ketelaere. L’Atalanta ha dunque chiuso l’operazione con il Milan alle seguenti condizioni: prestito oneroso a 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 26 milioni di euro più bonus. Al giocatore invece è stato proposto un contratto di un anno, con opzione per altri quattro.

Ora, con l’acquisto praticamente ufficiale dell’ex Milan, l’Atalanta può sicuramente risultare più flessibile in un’eventuale trattativa con il Napoli per Teun Koopmeiners.