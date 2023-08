Dal Napoli al Frosinone: sfiderà subito gli azzurri in campionato

Sembra destinato a trasferirsi ai ciociari e ad incontrare subito il suo Napoli alla prima giornata: la trattativa tra le due squadre è in fase molto avanzata

Il mercato del Napoli non si ferma e la dirigenza è in costante movimento per far sì che Rudi Garcia abbia una squadra pronta già dalla prima giornata. Aurelio De Laurentiis, il patron dei partenopei, è stato definito come l’uomo dell’estate. Sempre al centro di dinamiche di mercato e non, il presidente del Napoli ha fatto tanto parlare di sé soprattutto per la questione Osimhen e per la vicenda Spalletti. ADL ha respinto tutti i tentativi d’assalto per l’attaccante nigeriano sostenendo caparbiamente di non volerlo cedere se non per una somma altissima. Lo stesso ha fatto per l’ex allenatore, che con i partenopei ha una clausola.

Il grido d’aiuto della FIGC ,a cui serve accelerare per trovare un nuovo commissario tecnico, non ha affatto scalfito De Laurentiis. Il presidente del Napoli ha bloccato il tecnico toscano con una clausola da 3 milioni di euro. Questa, secondo De Laurentiis, deve essere obbligatoriamente pagata, ragion per cui non verrà fatto nessun tipo di sconto, nemmeno se si tratta della Federazione Italiana Giuoco Calcio, in quanto una questione di principio. Tornando al mercato, gli azzurri cercano altri colpi sul mercato così come il piazzamento di alcuni esuberi in rosa. La prossima settimana ci sarà l’accelerata definitiva per Gabri Veiga che si trasferirà a Castel Volturno. Discorso inverso invece per Zielinski che ormai, quasi sicuramente, lascerà il club per volare in Arabia Saudita e accasarsi all’Al Ahli per tre stagioni.

Cheddira al Frosinone con un’operazione di mercato già vista

Per quanto riguarda il mercato in entrata e in uscita, il Napoli sta pensando a una nuova operazione con il Bari. Essendo la società pugliese di proprietà della famiglia De Laurentiis, il Napoli ha acquistato il talento marocchino Walid Cheddira che firmerà con gli azzurri fino al 2027 (con opzione per un altro anno) per poi essere girato in prestito al Frosinone. Un’operazione che ricorda quella che ha visto protagonista il portiere Elia Caprile.

Il portiere ex Bari infatti era stato prima preso e messo sotto contratto dal Napoli per poi essere girato in prestito all’Empoli. Stessa identica cosa accadrà con il marocchino che prima firmerà un contratto che lo legherà ai campioni d’Italia per quattro stagioni e poi verrà mandato al Frosinone per fare esperienza in Serie A. Se tutto verrà fatto con tempi brevi, Cheddira potrebbe esordire nel massimo campionato italiano proprio contro il Napoli, sabato prossimo allo stadio Benito Stirpe.