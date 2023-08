Cena in compagnia per quattro giocatori del Napoli: guardate dove hanno passato la notte di Ferragosto (VIDEO)

Ferragosto anche per i calciatori del Napoli. Alcuni tra loro hanno trascorso insieme la giornata a Procida

Il Ferragosto è una giornata quasi sacra nel nostro Paese. Tantissime persone sono in vacanza a cercare di accaparrarsi il miglior posto sulle spiagge o nei ristoranti, magari a caccia anche di ricordi incancellabili. È il caso di alcuni clienti del Ristorante Caracale a Procida che, durante la cena del 15 agosto, hanno avuto la fortuna di ritrovarsi davanti a sé quattro calciatori azzurri.

Mancano davvero pochissimi giorni all’inizio del campionato. I partenopei faranno il loro esordio allo stadio Benito Stirpe di Frosinone che accoglierà i campioni d’Italia. I gialloblu infatti saranno i primi avversari ufficiali per i calciatori del Napoli che potranno per la prima volta sfoggiare il gagliardetto da campioni.

Serata di piacere per gli azzurri

Alcuni tra i calciatori del Napoli hanno preferito passare la serata di Ferragosto insieme. Zerbin, Zanoli, Simeone e Raspadori sono stati infatti intercettati al ristorante nel procidano mentre erano a cena nel famoso ristorante dell’isola campana. Stupiti di vedere alcuni tra i campioni d’Italia, i curiosi commensali del posto non hanno esitato a fare video e foto con i calciatori che hanno ricambiato l’affetto dei propri sostenitori.

Nel frattempo la dirigenza sta approfittando degli ultimi giorni di mercato per mettere a segno qualche colpo importante. Bisogna dare nelle mani di Rudi Garcia la migliore squadra possibile che riesca a competere in tutte le competizioni in cui il Napoli sarà impegnato. In settimana potrebbero esserci l’arrivo di Gabri Veiga e l’addio di Piotr Zielinski. Il mercato degli azzurri poi non sarà finito perché si lavorerà per un’ala destra nel caso in cui venisse ceduto Lozano e per un altro centrocampista. Molto difficile la pista che porta a Koopmeiners, l’Atalanta fa scudo e chiede almeno 50 milioni di euro per l’olandese. I prossimi giorni saranno molto più indicativi sulle mosse di mercato.