Il selfie in ascensore toglie il fiato: Canalis senza freni

Bellissima come sempre, Elisabetta Canalis lascia tutti di sasso con l’ultimo selfie in ascensore: la showgirl senza freni

Nell’immaginario collettivo degli italiani, Elisabetta Canalis occupa uno spazio d’eccezione. Come se avesse una nicchia tutta sua. L’ex Velina nativa di Sassari è uno dei sogni degli italiani, da un ventennio a questa parte. C’è chi ne ha seguito le prime vicende, chi poi ha continuato a seguire la vita – soprattutto privata – che la Canalis ha condotto negli ultimi anni. Lontana da quel mondo del calcio che pure contribuì a lanciarla: celebre, infatti, fu la sua relazione con Christian Vieri nei primi anni Duemila, quando i due erano sempre in prima pagina sui settimanali di gossip. Lì è nato il mito di quella che è una delle donne italiane più conosciute al mondo, esempio di eleganza e sensualità, di una bellezza mediterranea incapace di subire i colpi e le intemperie del tempo.

Velina, poi ospite fissa nelle trasmissioni sportive e non, in Rai ed in Mediaset, conduttrice televisiva e volto noto anche al cinema, co-presentatrice del Festival di Sanremo, ambasciatrice Unicef e presenza ad Hollywood al fianco di George Clooney. Una carriera importante, quella della Canalis. Che oggi è una delle donne più apprezzate sulla scena. E sui social, ovviamente, dall’alto dei suoi 3,5 milioni di seguaci che non solo inondano il profilo di like ma anche e soprattutto di commenti. Come capitato nell’ultimo post che la showgirl ha pubblicato su Instagram, direttamente da Las Vegas.

Elisabetta Canalis mozzafiato: selfie spettacolare in ascensore

Dal 2014 al 2023 la Canalis è stata sposata con Brian Perri, chirurgo statunitense. E negli States è nata sua figlia. Dopo la separazione dal compagno, Elisabetta fa avanti e indietro tra Los Angeles e Alghero, sua città natale. Al momento sta trascorrendo le vacanze a Las Vegas, in Nevada. E dal Nevada ha lasciato sui social un pensiero ai suoi follower.

Nello scatto in questione, pubblicato su Instagram, tutto il fascino, la femminilità e la travolgente sensualità di Elisabetta Canalis, una italiana senza tempo. E che a quarantaquattro anni non smette di essere bella. Ovviamente i seguaci della ex velina hanno gradito e non poco.

Qualcuno ha storto il naso, facendo riferimento al fatto che la Canalis è ormai mamma e lo scatto non si addice ad un genitore. Molti altri, invece, hanno apprezzato: “Sei la donna più bella del mondo” – commenta un utente. Un grido unanime, sotto al post: Elisabetta Canalis è semplicemente divina.