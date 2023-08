Ex campionissimo del Napoli pensa al ritiro, che dolore per i tifosi azzurri

Un grande dolore per i tifosi azzurri, con un campione incredibile del Napoli che ha scelto il ritiro a fine stagione: l’annuncio

Il Napoli a breve inizierà la propria stagione, con la data cerchiata in rosso del prossimo 19 agosto, al Benito Stirpe di Frosinone. L’obiettivo è quello di difendere lo Scudetto cucito sul petto. Serve, però, completare una squadra che nella rosa ha perso già Min-Jae Kim.

Aurelio De Laurentiis vuole trattenere Mario Rui, Zielinski e Osimhen e intervenire sul mercato in entrata prendendo Gabri Veiga. L’anno scorso il club partenopeo aveva ceduto tutti i migliori, prendendosi tante critiche da parte di tifosi e addetti ai lavori.

Gli addii di Ospina, Koulibaly, Fabian Ruiz, Lorenzo Insigne e Dries Mertens avevano scatenato tantissime polemiche. Poi però è stata data fiducia a Meret e sono arrivati splendidi giocatori come Kim – ora venduto al Bayern Monaco -, Kvaratskhelia, Raspadori e Simeone.

Uno dei top player della storia del Napoli e massimo goleador, ovvero Dries Mertens, ha però portato tantissima tristezza nella mente dei tifosi del Napoli. Oggi veste la maglia del Galatasaray, certo, però l’affetto della gente – e viceversa – non è mai mancato e quindi si presta sempre tantissima attenzione alla carriera del folletto belga, che ha annunciato le sue intenzioni in conferenza stampa.

Galatasaray, Mertens pensa al ritiro a fine stagione

Dries Mertens, attaccante del Galatasaray, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, preannunciando il possibile ritorno al termine di questa annata. “Nella mia testa ho 25 anni, ma il mio corpo dice di no – le sue dichiarazioni – . Voglio provare a fare altro nella vita, penso che questa sarà la mia ultima stagione”. L’attaccante belga ha compiuto 36 anni lo scorso 6 maggio e probabilmente si godrà questa ultima stagione prima di appendere gli scarpini al chiodo.

Una splendida carriera, quella di Mertens, che ha anche vinto un campionato con il Galatasaray dopo aver lasciato il Napoli. In più, è stato un punto fermo della nazionale belga degli ultimi dieci anni, che ha dato vita a una golden generation che, purtroppo per loro, non ha vinto alcun trofeo.

Però c’è l’emozione, l’amore per il calcio, e quello a Mertens non è mai mancato. Soprattutto perché ha sempre dimostrato di lottare fino all’ultimo, in campionato come nelle coppe, non accettando mai la sconfitta. Il suo obiettivo adesso è quello di partecipare alla fase a gironi della Champions League, magari incontrando il Napoli per un ultimo saluto al Diego Armando Maradona e alla maglia azzurra con cui ha segnato 148 gol.