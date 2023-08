Veiga-Napoli, c’è la decisione defintiva del Celta: è ufficiale!

Il Napoli sembra ormai pronto ad annunciare quello che sarà il terzo colpo di questa sessione di calciomercato.

Dopo Natan e Cajuste, la società del presidente Aurelio De Laurentiis sembra prossima dal rinforzare la rosa a disposizione di mister Rudi Garcia con l’apporto di un nuovo rinforzo. Il nuovo innesto andrà a rinforzare ulteriormente il reparto di centrocampo.

Indizio azzurro su Veiga: i dettagli

Arrivano novità importanti dalla Spagna per quanto riguarda il futuro di Gabriel Veiga, obiettivo di mercato del Napoli. Il centrocampista del Celta Vigo, secondo fonti spagnole, è ad un passo dall’approdo alla società del presidente Aurelio De Laurentiis.

L’indizio è arrivato proprio oggi, dal match di Liga tra Celta Vigo e Osasuna, in programma alle ore 17:00. Gara alla quale Gabriel Veiga prenderà parte partendo dalla panchina. Il tecnico del Celta Vigo, l’ex Napoli Rafa Benitez, aveva già preannunciato la sua non titolarità a causa delle sue condizionali non ottimali, ma per le voci legate a un suo possibile passaggio in azzurro. La sfida di oggi contro l’Osasuna, dovrebbe essere l’ultima partita di Veiga da calciatore del Celta Vigo.

Il centrocampista spagnolo di Porriño avrebbe già tutti gli accordi con il Napoli e attende solo le ultime documentazioni tra i club per trasferirsi in Italia. Oggi saluterà i suoi tifosi allo stadio Balaídos. Il Napoli, di fatto, è prossimo dall’assicurarsi le prestazioni del calciatore classe 2002, sbriga di una cifra che si aggira intorno ai 35 milioni di euro. A giocare un ruolo importante nell’affare è stato anche l’ex tecnico azzurro Rafa Benitez, che ha agito da interlocutore tra il Celta Vigo e il Napoli. Dunque, dopo fitte interlocuzioni, la società si prepara ad annunciare un nuovo colpo di mercato. De Laurentiis è pronto a mettere nelle mani di Rudi Garcia il talento di Gabriel Veiga.