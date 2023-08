Colpo a zero nel 2024: il Napoli piazza il colpo in Serie A

Il Napoli è al lavoro sul mercato, ma si pensa anche al futuro: nel 2024 può arrivare un colpo direttamente dalla Serie A

Nel mentre che si avvicina il debutto in campionato – ormai prossimo – a Frosinone, il Napoli continua a lavorare. Garcia sta ottenendo le risposte giuste da un gruppo che, senza la partenza di Osimhen, ha tutte le carte in regola per potersi ripetere anche nel 2023/2024. Quel che è certo è che il Napoli riparte per vincere, in attesa che concluda un mercato che finora ha prodotto due innesti, peraltro necessari. Qualcosa potrebbe muoversi anche nelle prossime ore, perché le opportunità di certo non mancano. A maggior ragione se ci saranno cessioni, che al momento sembrano però improbabili. Da qui a fine mercato intanto potrebbe aggiungersi Gabri Veiga. Poi ogni discorso sarà rimandato al prossimo anno, presumibilmente.

In questo contesto, il diesse Meluso è a lavoro già per il Napoli che verrà. E si pensa in proiezione già al 2024, quando potrebbero arrivare gradite sorprese. A questo proposito, il Napoli sta ponderando un colpo a zero dalla Serie A proprio per il prossimo anno.

Colpo a zero nel 2024: il Napoli pronto al colpo

Guardare alle opportunità significa anche e soprattutto ponderare gli acquisti a parametro zero. Che, nel calcio post-Covid non sono affatto pochi. E tra l’altro di discreta qualità. Potrebbe essere questo anche il caso di Riccardo Orsolini, classe 1997, esterno in forza al Bologna ormai da cinque stagioni. L’ultima, in particolare, l’ha visto protagonista dalle parti del Dall’Ara. Ma il prossimo anno il contratto dell’esterno è in scadenza.

La data di fine del contratto di Orsolini è una spada di Damocle per il Bologna. Perché i felsinei non si priverebbero di uno dei loro gioielli. E, come riportato da Il Resto del Carlino, hanno già avanzato la loro offerta di rinnovo: contratto fino al 2026 con ingaggio da 1.5 milioni, tetto massimo per la società.

Orsolini, da parte sua, ha sparato una cifra diversa: vorrebbe almeno 1.8 milioni per rinnovare con un club in cui sta bene e dove si è consacrato. Al momento la situazione è in fase di stallo, ma il rinnovo appare ormai una ipotesi difficilmente realizzabile, nemmeno in futuro. Ed il Napoli ha drizzato le antenne, puntando quello che sarebbe un rinforzo idoneo per la rosa. Meglio ancora se low cost.

Sul calciatore, ormai da tempo, c’è anche la Lazio. I biancocelesti potrebbero però puntare su altri profili. A quel punto la strada per Napoli si spianerebbe, davanti al funambolo del Bologna.