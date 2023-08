Resta fino a gennaio, Garcia lo vuole convincere

Garcia farà di tutto per convincere il calciatore del Napoli alla permanenza. Almeno fino a gennaio, prima di ogni valutazione

Il campionato è alle porte: il via sarà il 19 agosto, con la sfida tra la neopromossa Frosinone e gli azzurri campioni d’Italia. Il Napoli vuole ripartire veloce e nel migliore dei modi per mettere la stagione già sui binari giusti. Non è un segreto che i partenopei vogliano ripetersi, dando continuità alla vittoria della scorsa stagione. Intanto il mercato impazza e, a meno di un mese dalla sua chiusura, il Napoli è comunque in allerta per sfruttare le giuste occasioni. Se ci saranno, s’intende.

Intanto si valutano le cessioni: Zielinski pare essere ai saluti, per Osimhen si farà muro. Il resto del gruppo, probabilmente, verrà confermato. O forse no. Su un calciatore in particolare Garcia ha preso la sua decisione: nell’incertezza del futuro, vorrebbe una permanenza almeno fino a gennaio, per poi valutare eventuali, altre strade.

Garcia vuole che resti fino a gennaio: si lavora per convincere il calciatore azzurro

Nelle settimane di ritiro prestagionale, tra Dimaro e Castel di Sangro, Garcia ha avuto la possibilità di testare la squadra a sua disposizione. Capendo anche quei ruoli in cui intervenire per un miglioramento generale della rosa. L’ossatura del Napoli campione d’Italia è rimasta pressoché invariata. La notizia più importante riguarda forse la permanenza di tutti i big (Kim escluso), in particolare di Osimhen. Poi ci sono stati i rinnovi ed altri potrebbero essercene nei prossimi mesi. Intanto Garcia sta lavorando per convincere Alessandro Zanoli a rimanere in azzurro.

Per i prossimi sei mesi, dunque, il vice Di Lorenzo potrebbe essere proprio Zanoli. Che, da parte sua, ha il talento. Lo ha già dimostrato, sia a Napoli sia a Genova, sponda blucerchiata, dove si è ben messo in mostra, seppur in un contesto in decadenza come quello della Samp. A Marassi Zanoli si è tolto le sue soddisfazioni.

Poi, finito il prestito, è tornato al Napoli agli ordini di Rudi Garcia. Che ne apprezza le qualità e la voglia di fare. Su di lui il mercato non manca: potrebbe tornare a Genova, stavolta con la casacca del Grifone. Ma la sua permanenza non è da escludere.

Il Napoli ha da tempo bloccato Davide Faraoni, come ideale sostituto di capitan Di Lorenzo. A questo punto, però, potrebbe far tramontare definitivamente la trattativa. Garcia sta facendo un’opera di convincimento: il ragazzo ha voglia di giocare, si sa, ma Garcia vuole valutarlo ancora – almeno fino a gennaio, quando riaprirà il mercato – e capire se ci saranno i margini per un inserimento graduale ma permanente, nelle trame di gioco del Napoli.