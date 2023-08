Napoli beffato, l’obiettivo sarà presto un avversario degli azzurri

Gli avversari pronti a beffare il Napoli nella corsa al calciatore, che potrebbe unirsi al nuovo club giusto in tempo per sfidare gli azzurri.

Termina il ciclo amichevole per il Napoli di Rudi Garcia, che salutano Castel Di Sangro grazie ad una splendida vittoria per 2-0 sull’Apollon Limassol. Gli azzurri, trainati dal duo d’attacco Osimhen-Simeone, hanno infatti lasciato al meglio il ritiro abruzzese, pronti a fare sul serio nei prossimi giorni in vista dell’inizio di campionato ed a limare le ultime operazioni in chiave mercato, dove il nome caldo è sempre quello di Gabri Veiga.

Dopo aver chiuso le operazioni Natan e Cajuste nell’arco di pochi giorni infatti, i partenopei continuano a trattare con il Celta Vigo, tentando di regalare alla propria rosa un nuovo giovane prospetto. Sullo sfondo, tiene ancora banco il nome di Teun Koopmeiners, mentre la situazione esterno destro è tutta da decifrare. Lozano parrebbe infatti sempre più vicino alla permanenza, con l’approdo di Tete al Galatasaray e le sempre più insidie sulla pista Bakayoko che non fanno altro che confermare tale scenario.

Niente Napoli per Cheddira

Sembrava ormai questione di tempo il passaggio dell’attaccante marocchino Walid Cheddira alla corte degli azzurri. La comproprietà di Napoli e Bari da parte della famiglia De Laurentiis, fortificata dal passaggio di Caprile dalla Puglia alla Campania, ha infatti più volte strizzato l’occhio a tale scenario, vicino a sfumare proprio nelle prossime ore. Cheddira è infatti ad un passo dal lasciare Bari, ma per dirigersi ben più a Nord rispetto alla località vesuviana.

La destinazione del bomber sarà infatti il Frosinone. I gialloazzurri di Eusebio Di Francesco sarebbero infatti pronti a chiudere questo super colpo per il proprio reparto offensivo, portando alla propria corte uno dei migliori attaccanti dell’ultima Serie B. A riportarlo è l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, che narra di un accordo totale tra calciatore e club ciociaro, con l’ok da parte del Bari che dovrebbe arrivare a breve. Cheddira giungerebbe dunque nel Lazio con la formula del prestito con diritto di riscatto, che diverrebbe obbligo in caso di salvezza targata Frosinone.

La curiosità nonché beffa sta dunque nel fatto che la prima partita in maglia gialloazzurra potrebbe essere giocata da Cheddira proprio contro la squadra a cui più volte era stato accostato negli ultimi mesi: il Napoli. Azzurri e ciociari si affronteranno infatti nella prima sfida del campionato di Serie A 23/24.