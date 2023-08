Luciano Spalletti, bomba in diretta: spunta il nome della sua prossima squadra

Futuro ancora da definire per Luciano Spalletti. Intanto arriva la bomba in diretta: c’è il nome della prossima squadra del toscano

Per troppo amore Luciano Spalletti ha scelto di separarsi dal Napoli. Succede anche questo, quando ci si dà troppo. Il tecnico toscano, che ha firmato indelebilmente il suo nome nell’anima di Napoli, squadra e città, resterà sempre un eroe per la piazza. Un uomo vulcanico capace di farsi amare ad ogni condizione. Dopo l’addio, il tecnico non ha smesso di far sentire la sua presenza in una piazza che ha amato e che ha saputo ricambiare a dovere.

Tolti i sentimentalismi, scorre poi il calcio. Spalletti è un professionista e, come tale, continuerà la sua carriera in futuro. Non quest’anno, ovviamente. Ma dal prossimo inverno il vate di Certaldo è già pronto a tornare in sella. Impossibile tenerlo lontano dai campi per più tempo. Intanto spunta già il nome di quello che potrebbe essere il futuro, nuovo club di Spalletti.

Bomba in diretta: c’è già il nuovo club di Spalletti

In tanti anni di carriera, Luciano Spalletti ha sempre ottenuto i risultati che gli sono stati chiesti. Ad Empoli, poi ad Udine, quindi a San Pietroburgo. E poi ancora Roma, Inter, infine Napoli. Una carriera in crescendo per Spalletti, culminata con lo scudetto azzurro. Punta di un iceberg di un percorso vincente, meritato più che mai. Il futuro, quindi, sarà sulla stessa falsariga. Un progetto in cui raggiungere i risultati prefissati. E vincere, vincere, ancora vincere.

Nessun luogo migliore che Madrid, sponda Real. Meglio di quello, probabilmente, non c’è nulla. Il gotha del calcio sarebbe la piazza perfetta per il tecnico toscano, la consacrazione delle consacrazioni nel grande calcio. Una suggestione, al momento, che potrebbe prendere quota nei prossimi mesi: Carlo Ancelotti, un altro maestro, lascerà i Blancos nel 2024, direzione Brasile, Seleçao.

Ed allora potrebbe prendere quota Spalletti. Una bomba che aveva sganciato Antonio Cassano, mesi prima del trionfo in campionato del Napoli di Spalletti. Alla Bobo Tv Cassano parlò chiaro: “Spalletti è il miglior tecnico italiano, un vero top. Andrà via da Napoli, credo che più di questo non possa fare. Per un suo eventuale futuro altrove – profetizzò all’epoca -, io vedo una sola squadra dove potrebbe essere sposato il suo tipo di calcio. E questa squadra è il Real Madrid“.

Parole che furono prese così, un po’ alla buona. Un anno dopo la “profezia” di Cassano potrebbe trasformarsi in realtà.