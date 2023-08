Intreccio tra Fiorentina e Napoli: l’affare cambia i piani degli azzurri

Intreccio di mercato fra Napoli e Fiorentina, con la viola piombata sull’obiettivo azzurro dopo il grave infortunio in rosa.

Mai attivo come negli ultimi giorni il calciomercato in casa Napoli, dove oltre agli arrivi di Natan e Cajuste e la trattativa Gabri Veiga potrebbe essere affiancati da un nuovo intreccio di mercato. La Fiorentina di Vincenzo Italiano, dopo un grave infortunio in rosa, sarebbe infatti piombata concretamente su di un obiettivo azzurro.

Castrovilli fuori a lungo, Fiorentina su Baldanzi

Accostato anche al Napoli nelle scorse settimane, in un intricato scambio con Diego Demme, Gaetano Castrovilli sarà nuovamente sottoposto ad un lungo stop. Il centrocampista italiano non ha infatti superato le visite mediche con il Bournemouth facendo saltare il proprio trasferimento in Inghilterra, con le analisi specifiche che ne hanno evidenziato nuovi problemi al ginocchio.

Trovatasi dunque senza una pedina sulla zona centrale del campo, la formazione viola sarebbe piombata concretamente su un obiettivo del Napoli, quale Tommaso Baldanzi. A riportarlo è il Corriere Fiorentino, che narra di un possibile summit fra Fiorentina ed Empoli nelle prossime ore. L’ipotesi appare inoltre concreta in quanto lo stesso Baldanzi era stato adocchiato dalla viola come sostituto di Castrovilli già in caso di partenza di quest’ultimo. Rimane dunque all’ascolto il Napoli, che potrebbe veder sfumare nelle prossime ore un concreto obiettivo di mercato.