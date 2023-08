Accostato al Napoli: può sfidare gli azzurri con la maglia del Frosinone

L’ormai ex obiettivo del Napoli ad un passo dal Frosinone, con la cui maglia affronterà proprio gli azzurri nella prima sfida di campionato.

Non è esente da batoste il calciomercato targato Napoli, nonostante il crescendo di buone notizie portate dai colpi Natan e Cajuste nonché dall’imminente acquisto del giovane Gabri Veiga. Il fu obiettivo degli azzurri è infatti ad un passo dall’accasarsi al Frosinone, dove affronterà proprio i partenopei nella prima sfida stagionale in Serie A. L’indizio non lascia difatti dubbi sullo scenario.

Cheddira-Frosinone in chiusura, l’indizio cancella ogni dubbio

Accostato ai partenopei negli scorsi mesi, sfruttando la comproprietà di Bari e Napoli da parte della famiglia De Laurentiis, Walid Cheddira è ad un passo dal lasciare la Puglia. La destinazione dell’attaccante marocchino non è però la Campania bensì il Lazio, dove una casacca gialloazzurra del Frosinone attende proprio la punta del Marocco.

Operazione in prestito con diritto di riscatto con opzione di obbligo in caso di salvezza ciociara, con Cheddira che nel giro di pochi giorni potrebbe passare da obiettivo ad avversario per il Napoli. Il marocchino potrebbe infatti debuttare in maglia gialla proprio contro gli azzurri nella prima di campionato, con gli indizi da Bari che non lasciano dubbi sulla vicina chiusura della trattativa. Impegnato contro il Parma in Coppa Italia infatti, il club pugliese non presenta il nome di Cheddira nell’11 iniziale, con il ruolo di prima punta ricoperto invece da Marco Nasti.