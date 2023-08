Paola Saulino esplosiva in bikini: la visuale dal balcone è piccante

Ennesimo scatto piccante di Paola Saulino: la showgirl napoletana ha mandato in tilt i suoi follower con la foto dal balcone

Paola Saulino è una delle showgirl più apprezzate e seguite sui social, e non solo in Italia. La bella bionda napoletana da anni è al centro di cronaca rosa e gossip vari, anche e forse soprattutto per quelle foto che l’hanno resa così celebre, chiacchierata ed apprezzata nell’ambiente. Soprattutto calcistico: Paola Saulino è una tifosissima del Napoli, fede mai nascosta ed anzi più volte sbandierata. Non da ultimo, per i festeggiamenti del terzo tricolore in occasione di Napoli-Sampdoria, evento in cui la showgirl si presentò col corpo completamente tinto d’azzurro per celebrare la squadra di Luciano Spalletti.

La bella Saulino è seguitissima sui social, si diceva. I suoi scatti sono un must per molti seguaci. Pose osé, ai limiti del proibito, l’hanno resa anche un desiderio erotico per molti che – puntualmente – non smettono di sottolinearlo davanti alle sue immagini. 670mila seguaci per lei, tutti pronti a cliccare sul tasto like pur di esprimere il proprio gradimento alla showgirl. Che, da par suo, gradisce e rilancia. Scatto dopo scatto, sempre più piccante.

L’ultimo post di Paola Saulino è all’esterno di un balcone che, in quel momento, è diventato sicuramente il balcone più rovente d’Italia. E non solo per il caldo torrido di questa estate, ma soprattutto per la sexy Paola.

Paola Saulino infiamma l’estate italiana: foto bollente dal balcone

Direttamente dall’Ornos Beach di Mykonos, luogo molto spesso frequentato dalla showgirl nel periodo estivo, Paola Saulino ha caricato una foto sul suo profilo Instagram ufficiale, a favore di tutti i suoi fan. Scatto in bikini, abbronzatissima, sguardo come sempre a metà tra il sensuale ed il provocatorio, seno in bella mostra e il resto – poco – lasciato all’immaginazione. La foto è micidiale, senza null’altro da aggiungere.

La showgirl ha raccolto diecimila like in poco tempo, risultato scontatissimo per una donna sexy come lei, il cui seguito è in perenne aumento. Eloquente il primo commento che si legge sotto al post, di un utente che ha trovato le parole giuste per la bella napoletana: “Bestiale“, si legge.

“Sempre stupenda, affascinante, attraente ed incantevole” – commenta un altro follower. Per la gioia di chi ammira questi scatti, certo. E della Saulino stessa. Perché è certo: questo non sarà né l’unico né l’ultimo scatto piccante. Dal balcone o no.