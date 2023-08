Napoli, Osimhen resta: che mossa di De Laurentiis!

Le dichiarazioni di De Laurentiis non lasciano spazio a interpretazioni: Osimhen resta a prescindere dal rinnovo

Uno dei temi più caldi di quest’estate è senza dubbio quello legato al rinnovo di Victor Osimhen. Il nigeriano è stato corteggiato da grandi club europei come PSG e Bayern Monaco, che però non hanno mai realmente affondato il colpo. Inoltre ha ricevuto anche le avances dell’Al-Hilal, il club arabo era pronto a far follie per portarselo a casa. Tuttavia, nonostante le ricche proposte recapitategli, a meno di clamorosi colpi di scena, Osimhen è in trattativa per firmare un rinnovo contrattuale con il Napoli e guiderà l’attacco azzurro anche per la prossima stagione.

Rinnovo Osimhen, il Napoli vuole premiarlo: c’è da limare un dettaglio

A testimoniare quanto detto in precedenza e sopratutto a tranquillizzare i tifosi azzurri ci ha pensato il presidente De Laurentiis, intervenuto ieri sera ai microfoni di Sky Sports: “Osimhen resta, ha ancora due anni di contratto. Dove dovrebbe andare?”.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’incontro di ieri sera con l’agente Roberto Calenda ha avuto esito positivo, le parti hanno fatto decisi passi in avanti per il rinnovo. Inoltre, pare che il bomber azzurro abbia apprezzato molto lo sforzo economico del Napoli, che si è spinto ben oltre i suoi limiti: l’ultima proposta di rinnovo infatti prevede un ingaggio da circa 10 milioni di euro all’anno fino al 2027, totalmente fuori dai limiti imposti dalla società.

Ad oggi si discute principalmente sulla clausola. Il Napoli vorrebbe inserire una doppia clausola, una per l’Europa tra i 110 e i 150 milioni di euro e un’altra per l’Arabia Saudita dal valore di 200 milioni di euro. Ad oggi non c’è ancora la fumata bianca, ma i tifosi azzurri possono sicuramente dormire sonni tranquilli.