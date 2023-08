Napoli, brutte notizie per Garcia: un top potrebbe saltare il Frosinone

Il ritiro di Castel di Sangro sta per volgere al termine, questa sera l’ultimo test amichevole poi testa alla prima di campionato contro il Frosinone

Manca poco al primo appuntamento stagionale, il Napoli campione d’Italia si presenterà al via con tante novità. La prima su tutte è il cambio di guida tecnica, con Rudi Garcia che siederà sulla panchina azzurra al posto di Luciano Spalletti. Oltre questo c’è stato il cambio in dirigenza, con l’addio di Giuntoli, ora alla Juventus, al suo posto il neo direttore sportivo Mauro Meluso. Inoltre l’addio di Kim, approdato al Bayern Monaco, e il probabile addio di Zielinski potrebbero influire sulle prestazioni della squadra. Tuttavia il Napoli è riuscito a trattenere gran parte dei suoi top player: Kvara e Osimhen vestiranno anche per questa stagione la maglia azzurra, così come Anguissa.

Frosinone-Napoli, Anguissa verso il forfait per problemi fisici: quando potrebbe tornare in campo

Durante i due ritri pre campionato il Napoli ha dovuto fare i conti con svariati stop per infortunio. Tra questi, si è fermato anche Frank Anguissa. Il camerunese si è allenato a parte nei giorni scorsi e si è rivisto in campo solo nella giornata di ieri per svolgere un po’ di lavoro personalizzato.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, sono poche le possibilità che Anguissa recuperi per il Frosinone. Il rientro è previsto per la gara contro il Sassuolo.

E chissà che questa non sia l’occasione buona per vedere in campo dal primo minuto il nuovo acquisto Cajuste, che potrebbe dunque esordire in maglia azzurra già alla prima di campionato.