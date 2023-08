Futuro Politano, un club di Serie A tenta il Napoli: destinazione impensabile

Un club di Serie A tenta il Napoli per la cessione di Matteo Politano: la destinazione dell’attaccante azzurro è davvero impensabile

Il nome di Matteo Politano è uno di quelli più caldi in casa Napoli per quello che riguarda il calciomercato in uscita del club azzurro. Al di là delle dichiarazioni del suo agente, Mario Giuffredi, sul rinnovo di Mario Rui e del riavvicinamento tra le parti avvenuto nella serata di ieri, l’esterno è uno dei calciatori che potrebbe andare via davanti alla giusta offerta economica.

Non è un segreto infatti che Matteo Politano gradirebbe maggiori garanzie sia dal punto di vista del minutaggio che dal punto di vista economico da parte del Napoli. Al momento però il club azzurro non ha intenzione di rivedere al rialzo l’ingaggio dell’esterno destro ex Inter e Sassuolo e per questo motivo il suo agente è al lavoro e la cessione è una possibilità molto concreta. Nel corso delle ultime ore c’è stato l’inserimento forte da parte di un club di Serie A completamente inaspettato per Matteo Politano, che sembrerebbe essere una richiesta precisa da parte dell’allenatore.

Calciomercato Napoli, Politano verso una squadra a sorpresa di Serie A

Matteo Politano è finito nel mirino del Bologna di Thiago Motta. L’allenatore italiano infatti, preoccupato dalla situazione riguardante il futuro di Riccardo Orsolini, che nel corso di questo mercato è stato accostato anche al Napoli e che potrebbe essere ceduto, avrebbe individuato in Politano il nome giusto per sostituirlo. Nel club emiliano, l’attuale calciatore del Napoli avrebbe certamente dalla sua parte una garanzia di minutaggio decisamente diversa rispetto a quella che gli può promettere Garcia in azzurro, oltre ad un ruolo da protagonista, ma dall’altro lato avrebbe ambizioni di classifica decisamente diverse a Bologna rispetto a quelle che ha nel club azzurro.

Al momento non sono state divulgate cifre o dettagli economici dell’operazione, ma va registrato che Thiago Motta ha espresso personalmente il gradimento nei confronti del calciatore del Napoli. Ecco perché, dovesse andar via Riccardo Orsolini dal Bologna, il club piomberebbe all’assalto di Matteo Politano.

Dovesse concretizzarsi la cessione di Politano, il Napoli si ritroverebbe a dover confermare in rosa Hirvig Lozano (in scadenza nel 2024) e andrebbe a sostituire l’esterno italiano con un altro calciatore. Tra i profili che piacciono di più c’è quello di Domenico Berardi del Sassuolo, che sembra finalmente pronto al salto in una big del nostro campionato.