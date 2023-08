Frosinone-Napoli, lunedì via alla vendita dei biglietti: svolta epocale

Sul proprio sito ufficiale il Napoli ha comunicato le modalità di vendita dei tagliandi per la prima gara di campionato contro il Frosinone

Quest’oggi si concluderà il secondo dei due ritiri pre campionato programmati dagli azzurri, l’inizio della stagione è sempre più vicino. Il calendario ha regalato agli azzurri un primo turno abbastanza agevole, almeno sulla carta, in trasferta contro il Frosinone. Tuttavia il match sarà importante per cominciare a capire le reali ambizioni del nuovo Napoli di Rudi Garcia.

Frosinone-Napoli, biglietti in vendita: il comunicato del club

Di seguito quanto comunicato dal club partenopeo riguardo le modalità di vendita dei tagliandi:

La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Frosinone vs Napoli, in programma sabato 19 agosto 2023 alle ore 18:30 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone, saranno in vendita con le seguenti modalità. Prima fase. Dalle ore 11:00 di lunedì 14 agosto 2023 alle ore 23:59 di mercoledì 16 agosto 2023, vendita riservata a tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alle gare casalinghe del Napoli per la stagione 2023/24. Seconda fase. Qualora, al termine della prima fase, vi fosse disponibilità di posti: dalle ore 11:00 di giovedì 17 agosto 2023 alle ore 19:00 di venerdì 18 agosto 2023, vendita riservata ai possessori di fidelity card del Napoli, anche se non sottoscrittori di uno abbonamento. I tagliandi si potranno acquistare esclusivamente presso i punti vendita autorizzati vivaticket: clicca qui Prezzi. Settore Ospiti: € 40,00. Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti. La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio.

Frosinone-Napoli, novità assoluta: chi potrà ottenere la prelazione

Dal comunicato si evince una sorprendente novità. A differenza dello scorso anno, gli abbonati alla stagione 2023\24 avranno una prelazione di tre giorni per acquistare i biglietti del settore ospiti del Benito Stirpe. Ora c’è da capire se questa opzione sarà valida per tutto l’anno oppure no.

Per coloro i quali non hanno sottoscritto un abbonamento per le gare casalinghe della stagione 2023\24, qualora vi fosse ancora disponibilità di posti potranno acquistare il tagliando, a patto che siano possessori di fidelity card.

Come sul finale della scorsa stagione, almeno per questo primo match di campionato, il Napoli pare aver intenzione di favorire quei tifosi che frequentano abitualmente lo stadio, premiandoli per il supporto che hanno donato alla squadra in questi anni.