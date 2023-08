Blitz dell’agente nel ritiro del Napoli, c’è la notizia che fa sorridere i tifosi azzurri

Blitz improvviso nella notte, l’agente del calciatore è nel ritiro del Napoli: c’è la notizia che fa sorridere tutti i tifosi azzurri.

In casa Napoli fervono i preparativi per l’avvio del campionato, ormai prossimo. La squadra è ancora in ritiro e Garcia è a lavoro, giorno e notte, per trovare la giusta quadra ad un gruppo che vuole continuare a crescere e migliorarsi. Alzare l’asticella, insomma, per Di Lorenzo e compagni è scontato all’indomani dello storico percorso culminato col terzo scudetto. Ma si sa: le squadre hanno bisogno di essere migliorate laddove serve.

Per questo motivo Mauro Meluso ed il suo staff sono alla continua ricerca di nomi funzionali e giusti per il nuovo corso del Napoli. Un occhio cade anche però sul discorso rinnovi: qualcuno fisiologicamente è a fine ciclo, andrà via. Qualche altro invece resterà in azzurro, per scrivere altre importanti pagine di storia. Nella notte è arrivata la notizia su un azzurro, destinato a continuare ad indossare la maglia partenopea.

Blitz dell’agente nella notte: c’è l’accordo per il rinnovo col Napoli

Durante il calciomercato si fa sempre un gran parlare. Molte speculazioni, si sa. Che a volte trovano conferma e tante altre no. Stavolta per Mario Rui sembrava essere giunto il momento dei titoli di coda. Il suo agente, Mario Giuffredi, era stato chiaro. In assenza di una concreta proposta di rinnovo, che il portoghese si aspettava dopo un campionato da assoluto protagonista della corsia sinistra partenopea, il suo assistito avrebbe chiesto la cessione. E non più di due giorni fa era arrivata la decisione di lasciare Napoli.

Delusione ed amarezza, sentimenti prevalenti in un momento in cui ci si aspettava altro. Sembrava dunque maturo il tempo dell’addio. Su Mario Rui non mancano le squadre, su tutte la Lazio. Sarri lo avrebbe riportato volentieri sotto la sua egida, in una Lazio che a sinistra, col portoghese tra le sue fila, avrebbe alzato l’asticella. Un desiderio dell’ex tecnico del Napoli.

Destinato a rimanere tale. Perché, passati i giorni degli animi un po’ più caldi, tra Mario Rui ed il Napoli c’è stato un riavvicinamento importante. Lo riferisce Ciro Troise, giornalista di Tv Play, su Twitter. Nella notte l’agente di Mario Rui si è recato a Castel di Sangro – dove il Napoli è in ritiro – per un colloquio coi vertici della società.

Un modo anche per parlarsi con più calma e lucidità e trovare un punto d’incontro. Che è stato individuato, a quanto pare. Pace fatta tra il Napoli e Mario Rui ed accordo di rinnovo per il portoghese. Il nuovo contratto scadrà nel 2026. Dopo 151 presenze, Mario Rui ed il Napoli non si sono ancora stancati di stare insieme.