Ancora guai per Garcia: l’azzurro esce per infortunio, vistosa fasciatura per lui

Brutte notizie in vista dell’inizio del campionato per il Napoli, alle prese con due acciacchi fisici nati dall’amichevole contro l’Apollon Limassol.

Chiuderà definitivamente il ritiro di Castel Di Sangro Napoli-Apollon Limassol, l’ultima delle 4 amichevoli internazionali affrontate dagli azzurri in Abruzzo. Garcia ha difatti schierato in campo contro i ciprioti quella che con ogni probabilità sarà la formazione da implicare anche con il Frosinone nella prima giornata di campionato. Il tecnico francese ha però dovuto privarsi già al termine del primo tempo di due pedine fondamentali della propria rosa, usciti anzitempo dal campo a causa di alcuni acciacchi fisici rimediati.

Problemi al flessore per Elmas, fuori anche Di Lorenzo

Non accenna a respirare il Napoli dai guai fisici di inizio stagione. Per l’amichevole con l’Apollon, Garcia aveva infatti presentato una distinta completa e priva di infortuni, dovendo però rinunciare a due pedine fondamentali come Elmas e Di Lorenzo a partita in corso.

I due sono infatti stati protagonisti di due scontri di gioco abbastanza duri con gli avversari, riportando alcuni acciacchi e venendo sostituiti a fine primo tempo in via precauzionale. Mentre per Di Lorenzo sembrerebbe essere solo una piccola botta, diverso è invece il discorso per Eljif Elmas. Il macedone è stato infatti pescato a bordo campo con una vistosa fasciatura all’altezza del flessore, con annessa borsa del ghiaccio applicata sulla parte interessata. Immagini che preoccupano dunque i tifosi e che subiranno un’analisi più dettagliata a partire dall’immediato post-partita.