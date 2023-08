Adieu Napoli, può trasferirsi immediatamente alla Juve

Un calciatore, proposto al Napoli negli scorsi giorni, è in orbita Juve. I bianconeri pensano all’operazione di mercato

Il Napoli è al lavoro in campo per prepararsi al meglio al debutto stagionale, previsto per il prossimo 19 agosto in quel di Frosinone, contro la neopromossa squadra laziale che avrà l’onere e l’onore di provare a fermare, fin da subito, i campioni d’Italia. Che, nel mentre, lavorano.

Chi si ferma è perduto: e dunque il diesse Mauro Meluso ed il suo staff sono a lavoro a loro volta, ma sul mercato, per regalare a Garcia gli innesti giusti e funzionali al suo gioco e al suo progetto. Si pensa alle entrate, che non sono finite. Ed anche alle uscite. Il mercato – si sa – vive anche e soprattutto di occasioni. Per il Napoli rischia di sfumarne una, pronta a trasferirsi immediatamente alla Juve.

Napoli, niente da fare: il calciatore proposto agli azzurri va alla Juve

Il Napoli ha avuto, negli anni, la Juve tra le principali rivali. Prima per le corse scudetto, vinte anche al fotofinish dai bianconeri. Poi sul mercato, con le due società che spesso si sono trovate a contendersi obiettivi comuni o comunque giocatori entrati in ambo le orbite. Come in questo caso. Il calciatore in questione è Clement Lenglet, difensore francese classe 1995 con un passato al Barcellona. Uno dei nomi che i blaugrana hanno necessità di cedere, al miglior offerente e con la formula idonea.

Nell’ultima stagione, il francese ha vestito i colori del Tottenham. Con gli Spurs in Premier League si è ritagliato una sua continuità, recuperando anche la miglior forma fisica e riscoprendo le stesse doti che avevano fatto innamorare il Barcellona a suo tempo. Il cartellino è ancora proprietà del Barça, che ha già deciso. Per Lenglet si va verso la cessione in prestito, secondo il quotidiano iberico Sport, la seconda in due anni.

Il difensore era stato proposto negli scorsi giorni anche al Napoli, che prima dell’acquisto di Natan cercava un centrale di spessore. Niente da fare per gli azzurri perché dalla Spagna sono sicuri: sulle tracce del francese c’è anche la Juventus di Cristiano Giuntoli, pronta a prenderlo in prestito per rimpiazzare il partente Bonucci.

Al momento però la Juve deve fare i conti con il Tottenham, che riporterebbe volentieri nel Nord di Londra il centrale, già avuto in casa Spurs. Saltasse questa opzione, per Lenglet si aprirebbero le porte della Serie A. Ma non del Napoli, bensì della Juve.