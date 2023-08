Zielinski-Al-Ahli in chiusura: il Napoli ha in pugno il sostituto

La fumata bianca è attesa a breve, il polacco è pronto per affrontare la nuova avventura in Arabia Saudita: contratto da top player

Se si dovesse eleggere un campionato protagonista del calciomercato quest’anno senza dubbio non ci sarebbe stata alcuna competizione: il campionato arabo ha dominato ampiamente la scena. Tanti campioni del Vecchio Continente stanno facendo le valigie per trasferirsi in Medio Oriente dinanzi alle faraoniche offerte dei club sauditi. La disponibilità economica è praticamente illimitata e i presupposti per vedere, anche durante questa sessione di calciomercato, altri colpi incredibili come quelli visti finora ci sono tutti.

Ronaldo, Benzema, Kanté, Ruben Neves, Koulibaly, Mendy, Brozovic e Milinkovic- Savic sono solo alcuni dei giocatori che hanno scelto di trasferirsi in Arabia Saudita quest’estate. Gli arabi hanno bussato anche alla porta del Napoli. Nel mirino dei club sauditi ci è finito Piotr Zielinski, che dopo ben sette anni di permanenza in azzurro, culminati con la storica vittoria dello Scudetto la passata stagione, potrebbe dire addio per cominciare una nuova avventura in terra araba, in un campionato pronto a dire la sua anche a livello internazionale.

Zielinski, contratto da top player con l’Al-Ahli: le cifre

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, Zielinski accetterà un ricco contratto da 12 milioni di euro annui, della durata di tre anni, la chiusura definitiva della trattativa è attesa a breve.

Al Napoli andranno circa 30 milioni di euro. Gli azzurri interverranno poi sul mercato per assicurarsi un sostituto di livello, che non faccia rimpiangere il polacco ex Empoli.

Zielinski dice addio al Napoli: accelerata decisiva per il sostituto

Per quanto riguarda il sostituto, nonostante l’interessamento per Koopmeiners il Napoli pare aver virato con decisione su Gabri Veiga, talentuoso centrocampista spagnolo, classe 2002. Tanta classe, tecnica sopraffina e la giusta dose di fisico, ben 11 gol e 4 assist la scorsa stagione in Liga da centrocampista, il Napoli ha per le mani un potenziale fenomeno. Dunque, gli azzurri investiranno quanto ricavato dalla cessione di Zielisnki per assicurarsi il calciatore del Celta Vigo e della nazionale spagnola U21.

Stando alle ultime indiscrezioni riportate dal quotidiano, il Napoli si è deciso ad avvicinarsi ai 40 milioni di euro della clausola rescissoria, grazie all’inserimento di alcuni bonus. Di conseguenza, ci si avvia verso la buona riuscita della trattativa, probabilmente però il tutto sarà formalizzato dopo la cessione di Zielinski in Arabia Saudita. Si attendono sviluppi dell’operazione nelle prossime settimane.