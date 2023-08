Tifosa piccante: Serena Autieri fa sognare i tifosi del Napoli

Tra i nomi più noti ed apprezzati dai tifosi c’è senza dubbio Serena Autieri. L’ultimo scatto dell’attrice fa sognare i tifosi del Napoli

Bella ed affascinante, verace ed attraente, sensuale e femminile. Si potrebbe continuare all’infinito e non si riuscirebbe probabilmente a trovare la definizione più calzante per Serena Autieri, una delle artiste più affascinanti del panorama nazionale. E partenopeo, dato che la Autieri è prima di tutto napoletana.

E questa napoletanità la bella Serena l’ha sempre sbandierata con fierezza ed orgoglio, in Italia e nel mondo. Ciò l’ha resa un’ambasciatrice di Napoli. Ed anche una seguitissima sui social. L’ultimo scatto dell’attrice tifosa del Napoli ha fatto per questo impazzire molti suoi seguaci partenopei.

Classe ed eleganza senza tempo: lo scatto da urlo di Serena Autieri

Su Instagram l’attrice ha un seguito di oltre seicentomila follower. Per questo motivo è tra le più seguite nel panorama italiano ed è particolarmente attenzionata dal pubblico napoletano. Serena Autieri è una vera tifosa del Napoli, come dimostrato anche nelle celebrazioni per il terzo scudetto e più in generale negli anni, anche quelli senza vittorie eclatanti. Per questo il suo ultimo scatto è stato particolarmente apprezzato dal pubblico partenopeo.

La Autieri ha pubblicato una foto in cui emerge tutta la sua bellezza, accentuata dai capelli sempre curati e dai suoi profondissimi occhi azzurri, color mare e color Napoli. Così come il sorriso, sempre smagliante e contagioso. L’abito Luisa Spagnoli, anche questo di colore azzurro, calza a pennello sulla bella Serena. Una foto che comunica tutto quanto si diceva poc’anzi: sensualità ed eleganza, bellezza ed accentuata femminilità.

In didascalia la Autieri ha riportato uno dei versi più celebri di Azzurro, la canzone di una generazione, a firma di Adriano Celentano: “Azzurro il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all’incontrario va“.

Incontenibili i commenti degli utenti: “Vogliamo vederti a teatro” – scrive uno. Qualche altro invece non può non sottolineare che la Autieri non è mai volgare. Qualche altro evidenzia la straordinaria eleganza dell’attrice, cantante e doppiatrice. Qualcuno l’ha definita “dea della felicità“, qualche altro “un mare di azzurro nell’azzurro cielo di agosto“. Poi cuori, reazioni, like. Un ultimo commento, infine, così chiosa: “Nessuna è come te”. Ecco, la definizione giusta, la più idonea, calzante e giusta per Serena Autieri è proprio questa: unica in tutto il suo splendore.