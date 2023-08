Il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis si prepara a blindare un top player della squadra a disposizione di mister Rudi Garcia.

Non solo il mercato in entrata, la società azzurra è all’opera per mettere in cassaforte quelli che sono i pezzi pregiati della propria rosa.

Napoli pronto a blindare un big

Tra i principali artefici della vittoria dello Scudetto c’è senza dubbio il talento georgiano Khvicha Kvaratskhelia, rivelazione della precedente stagione. Secondo quanto riportato dal giornalista Carlo Alvino a Radio Kiss Kiss, sembra che il talentuoso giocatore sia in procinto di prolungare il suo contratto con la squadra partenopea, un vero e proprio colpo per i partenopei. Sebbene i dettagli del nuovo accordo siano ancora da definire, si prevede che l’annuncio possa avvenire nei primi mesi del 2024.

Da quando ha fatto il suo approdo nel Napoli, Khvicha Kvaratskhelia ha dimostrato di essere un elemento di grande valore per la squadra. Le sue qualità tecniche, lo hanno reso una figura chiave nel club partenopeo. Il suo rendimento costante e le sue prestazioni in campo hanno conquistato i tifosi. Il nuovo contratto di Kvaratskhelia non sarà formalizzato durante il ritiro estivo della squadra, ma verrà annunciato in un momento più opportuno. Questo potrebbe avvenire a inizio 2024, quando entrambe le parti avranno avuto il tempo necessario per discutere e definire i dettagli dell’accordo. La prospettiva di vedere il fantasista georgiano continuare a indossare la maglia azzurra rappresenta una garanzia di emozioni e spettacolo in campo.