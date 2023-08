Partita a pallavolo per gli azzurri: il video è da non perdere!

Partita a pallavolo per il Napoli, che prosegue la sua preparazione in quel di Castel Di Sangro: il portiere azzurro Pierluigi Gollini ha pubblicato un video sui social che è imperdibile.

Mancano ancora pochi giorni e il Napoli concluderà il suo secondo ritiro pre stagionale a Castel Di Sangro. Dopo la prima fase sostenuta a Dimaro, gli azzurri agli ordini di Rudi Garcia hanno continuato a prepararsi in terra abruzzese in vista dell’esordio in campionato contro il Frosinone, previsto per il 19 agosto.

In queste settimane di ritiro, i tifosi azzurri hanno avuto modo di raccogliere Pierluigi Gollini, che è tornato dall’Atalanta al Napoli a titolo temporaneo. Un calciatore ben voluto sia dai tifosi che dalla squadra, visto la sua attitudine al lavoro di gruppo e al bene dello spogliatoio. Prerogative testimoniate anche dalle immagini pubblicate dallo stesso Gollini sulle sue Instagram Stories.

Le immagini sono imperdibili: avete visto?

Nella fattispecie, la squadra si è ritrovata per una partita a pallavolo, a dimostrazione di come il gruppo sia coeso anche all’esterno del campo di gioco.

Di seguito, il video pubblicato da Gollini sul suo profilo Instagram:

CREDITS: Pierluigi Gollini via Instagram