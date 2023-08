Nuovo innesto per il Napoli: ritroverà Rudi Garcia

Continua la preparazione del Napoli in quel di Castel di Sangro agli ordini di Rudi Garcia. Intanto è in arrivo un nuovo innesto per il tecnico francese.

Nel ritiro di Castel di Sangro, Rudi Garcia prosegue il suo lavoro di preparazione a livello fisico e tattico del suo Napoli in vista della nuova stagione. Il tecnico francese però è in attesa di altri colpi provenienti dal mercato, con la speranza che la dirigenza gli riservi qualche bella sorpresa.

E sembra proprio che la società abba deciso di accontentare l’allenatore con un nuovo acquisto ormai in dirittura d’arrivo.

Rudi Garcia accontentato: vicino l’approdo di un nuovo preparatore atletico

Oltre alle trattative per quanto riguarda il mercato in entrata ed uscita del Napoli, la dirigenza è al lavoro anche su altri fronti. Difatti dopo l’addio di Luciano Spalletti anche diversi suoi collaboratori hanno salutato il Napoli, tra cui il preparatore atletico Francesco Sinatti. Al suo posto è arrivato Paolo Rongoni, storico collaboratore di Garcia, affiancato da Francesco Cacciapuoti. Ma a breve arriverà un nuovo innesto nello staff.

Infatti, come riportato da Calciomercato.it, il Napoli ha raggiunto l’accordo con il preparatore atletico Manuel De Maria. Questa è stata una richiesta esplicita di Rudi Garcia, visto che il preparatore ha lavorato al fianco del tecnico francese anche nella sua precedente avventura all’Al-Nassr. I tifosi sperano che questo nuovo innesto possa mettere freno ai vari infortuni di natura muscolare che stanno colpendo i giocatori azzurri durante questi ritiri estivi.