Napoli in pressing sulla stella del Genoa, si prova l’operazione lampo

Il Napoli vuole acquistare la stella del Genoa, dirigenza azzurra pronta a chiudere l’affare: si tenta un’altra operazione lampo

Il Napoli nel corso di questa sessione di calciomercato ha mostrato di essere in grado di completare i propri acquisti senza far trapelare nulla o quasi sulle trattative che stava seguendo con gli altri club. A differenza di quanto succede con le altre squadre italiane infatti, la società azzurra è l’unica finora che ha dimostrato di essere in grado di saper lavorare sotto traccia senza che gli esperti di mercato e gli altri addetti ai lavori sappiano molto.

L’arrivo di Natan dal Red Bull Bragantino è stato, infatti, una sorpresa per tutti fino al giorno prima del suo arrivo in maglia azzurra e nessun operatore di mercato aveva portato il suo nome come uno dei possibili colpi del club, fino a quando non è stato praticamente concluso l’affare. Addirittura oltre si è andati con Jens Cajuste, che è stato praticamente acquistato e solo quando l’affare era sostanzialmente definito il suo nome è salito alla ribalta. Ora il Napoli ci sta provando ancora, con la volontà di chiudere una operazione lampo con il Genoa per un gioiello del club rossoblu.

Dal Genoa al Napoli, altra operazione lampo per gli azzurri

Stiamo parlando di Albert Gudmundsson, fantasista islandese che è di sicuro la stella più luminosa del Genoa di Alberto Gilardino. Gudmundsson può giocare su entrambe le fasce o in caso di necessità anche come trequartista dietro la punta e rappresenterebbe un profilo molto duttile per il Napoli di Rudi Garcia. Si tratta di un calciatore che ha anche una discreta esperienza internazionale, maturata con le maglie del PSV Eindhoven e dell’AZ Alkmaar in Olanda. Gli uomini mercato degli azzurri avrebbero individuato in lui il profilo più adatto per completare gli slot sulla trequarti.

Per arrivare all’acquisto del giocatore islandese il Napoli sta provando a chiudere in un lampo, proprio come fatto con Jens Cajuste e con Natan. Il club ligure però non vorrebbe privarsi del suo miglior giocatore per evitare di rischiare una nuova retrocessione, visto che il campionato di Serie A nasconde diverse insidie. È probabile dunque che il Napoli decida di mollare la presa sul giocatore e virare su qualche profilo anche più pronto dal punto di vista internazionale, soprattutto nel caso in cui dovesse essere ceduto uno tra Hirving Lozano e Matteo Politano.