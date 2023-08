Napoli ai ferri corti col Bayern Monaco: aria tesa tra i club

Napoli e Bayern, dopo l’affare Kim, non hanno più un rapporto idillico: tra i due club c’è aria tesa. Svelato il reale motivo

Il Napoli si appresta al debutto in campionato. Manca sempre meno e poi, dal 19, sarà di nuovo Serie A. Per i campioni d’Italia l’obiettivo è ripetersi. Garcia, al momento, lavora col gruppo in attesa del mercato. Perché è sempre cosa buona pensare ad eventuali rinforzi, soprattutto di fronte ad uscite che al momento non sono affatto scontate.

Nelle ultime settimane gli azzurri hanno cominciato a guardare anche in casa Bayern Monaco per eventuali colpi last minute. I due club hanno chiuso l’affare Kim poche settimane fa. Eppure i rapporti non sono più distesi come ci si aspettava. Ed il motivo è legato proprio al sudcoreano.

Napoli-Bayern Monaco ai ferri corti: c’entra Kim!

Per quale motivo il Napoli starebbe guardando in casa Bayern Monaco per rinforzarsi? Perché gli azzurri potrebbero aver bisogno di un nuovo centrocampista, magari in prestito e a condizioni favorevoli, sulla falsariga dell’affare che si imbastì lo scorso anno col Tottenham per l’arrivo di Ndombele. Il profilo che piace agli azzurri è quello di Ryan Gravenberch.

Il centrocampista olandese, ex Ajax è un profilo interessante, attenzionato non a caso anche dalla Juventus. Ventuno anni ed un margine di crescita ancora impressionante davanti. Tuttavia, con l’avvento di Tuchel, si sono ulteriormente ridotti i già pochi spazi di Gravenberch col Bayern Monaco. E infatti nella scorsa Bundesliga, per lui, poche presenze e nessuna rete.

I bavaresi, da parte loro, non hanno certo necessità di vendere. Ma Gravenberch potrebbe partire davanti alla giusta offerta. O alla giusta soluzione, come potrebbe essere quella di un prestito secco per trovare più spazio altrove. Ma, si diceva, tra Napoli e Bayern non tira una bella aria. Lo riferisce l’edizione odierna de ‘Il Mattino’.

Sorprendente è il motivo: i rapporti fra le due società si sarebbero incrinati all’indomani dell’affare Kim, partito alla volta della Baviera dopo che i tedeschi hanno pagato al Napoli la clausola rescissoria del sudcoreano. Cinquantotto milioni di euro. Proprio questo è stato il pomo della discordia: il Bayern, prima del pagamento, ha tentato di convincere il Napoli ad abbassare un po’ le pretese. In sostanza, da Monaco, si aspettavano tutti un lieve sconto sulla clausola. Risposta secca di De Laurentiis: non se ne parla. Ed il Bayern ha pagato fino all’ultimo centesimo. Ora la trattativa non è impossibile, ma molto difficile: il Bayern fa muro contro il Napoli.