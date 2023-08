Futuro Mario Rui, non c’è solo la Lazio sul terzino del Napoli

Il futuro di Mario Rui potrebbe essere clamorosamente lontano dal Napoli. Sul terzino c’è la Lazio, ma non è l’unico club sul portoghese.

Nella scorsa stagione Mario Rui è stato uno dei giocatori fondamentali per la conquista dello scudetto del Napoli. Il “Professore” – come definito da Luciano Spalletti – ha fornito parecchi assist per i suoi compagni che sono risultati fondamentali per diversi risultati.

Purtroppo, però, il buon rapporto tra il giocatore e la dirigenza sembra essersi rotto nelle ultime settimane, con il portoghese pronto a lasciare il Napoli.

Non solo la Lazio, anche l’Arabia tenta Mario Rui

Da diverse settimane si parlava del possibile rinnovo di Mario Rui con il Napoli con prolungamento della scadenza al 2026. Purtroppo però in fase di trattativa tra le parti qualcosa è andato storto, con il giocatore che ha chiesto la cessione immediata.

Tra i club interessati concretamente c’è la Lazio, con Sarri che vorrebbe allenare nuovamente Mario Rui dopo averlo già fatto all’Empoli e poi al Napoli. Oltre all’interesse dei biancocelesti c’è quello di vari club dell’Arabia Saudita, che forte della volontà del giocatore potrebbero tentare l’affondo. La richiesta di De Laurentiis è ritenuta troppo alta al momento, visto che il presidente del Napoli chiede 15/20 milioni per lasciar partire il terzino portoghese.