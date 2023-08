Affare sfumato per il Napoli: la richiesta del club è esagerata

Prosegue il cauto lavoro della dirigenza del Napoli sul mercato, con il club a caccia di opportunità da cogliere. Per un obiettivo di mercato è arrivata la richiesta esagerata del club d’appartenenza.

Mentre prosegue a Castel di Sangro la preparazione del Napoli agli ordini di Rudi Garcia in vista dell’imminente nuova stagione, la dirigenza continua il suo lavoro in orbita mercato. Pochi giorni fa a sorpresa è stato piazzato il colpo Natan – che prenderà il posto di Kim – mentre oggi è arrivato quello di Jens Cajuste.

Non finisce qui il mercato degli azzurri, che presto potrebbero salutare qualche esubero, e forse anche Zielinski. Sono diversi i nomi presenti sul taccuino del neo direttore sportivo Mauro Meluso, ma uno di loro è ormai sfumato definitivamente.

Richiesta esagerata dell’Atalanta per Koopmeiners: il Napoli molla l’olandese

Nel corso di questa settimana è entrato nel vivo il calciomercato del Napoli, con il doppio colpo Natan-Cajuste siglato nel giro di pochi giorni. Mentre il difensore brasiliano è già agli ordini di Rudi Garcia, il centrocampista svedese è in questi istanti a Villa Stuart per effettuare le visite mediche di rito.

Sicuramente la dirigenza del Napoli farà altri colpi in entrata – qualcuno su consiglio di Garcia magari – ma saranno fatte altrettanto anche delle cessioni. Sono diversi i giocatori in uscita, tra cui i vari Demme e Lozano. Discorso a parte per Zielinski, che da inizio mercato è richiesto dalla Lazio e da vari club arabi. Poche settimane fa il polacco sembrava essere vicino al rinnovo col Napoli, ma negli ultimi giorni si sono intensificati i contatti con l’Al-Ahli e il giocatore sembra destinato a partire.

L’approdo di Cajuste al Napoli dovrebbe sostituire numericamente l’uscita di Ndombele, che non è stato riscattato dagli azzurri. La dirigenza partenopea starebbe accelerando anche la trattativa con il Celta Vigo per il trasferimento di Gabri Veiga in azzurro. Proprio il centrocampista spagnolo potrebbe essere il sostituto di Zielinski in caso di una sua partenza verso l’Arabia Saudita.

Intanto esce di scena uno de vari obiettivi di mercato del Napoli. Difatti come riportato dal Corriere dello Sport, il club azzurro avrebbe abbandonato la pista che porta a Koopmeiners dell’Atalanta. Il motivo? Le richieste esagerate del club bergamasco, che si aggirano attorno ai 50 milioni di euro, cifre ritenute eccessive da Aurelio De Laurentiis. Dunque si può definitivamente depennare dalla lista dei possibili colpi del Napoli per questa sessione estiva il nome di Teun Koopmeiners, che con molta probabilità resterà anche questa stagione all’Atalanta.