Raspadori da pelle d’oca, dichiarazioni bellissime sui tifosi: avete sentito?

Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del club in merito all’ultimo test.

L’ex Sassuolo ha manifestato soddisfazione per la vittoria sull’Augsburg, ultima e più probante amichevole affrontata dai campioni d’Italia in carica.

“Partita intensa, ma era quello che ci serviva. Potevamo fare più goal, questo è vero, ma quando si vince è sempre meglio. Dobbiamo prendere le cose buon e lavorare su quello”, questo uno stralcio delle dichiarazioni di Raspadori.

“Tifosi? Fantastici”

L’attaccante della Nazionale Italiana ha poi tessuto lodi per i tifosi partenopei, che hanno inondato d’amore ed entusiasmo gli uomini di Rudi Garcia in ambedue i ritiri.

“Tifosi? Sembra di non esser mai andati via dalla Campania. Sono davvero tantissimi e lavorare con questo entusiasmo non fa altro che aiutarci”.

Entusiasmo che si conferma più che tangibile, per una piazza che sull’onda dello scudetto vinto qualche mese fa, non ha ancora smesso di sognare.