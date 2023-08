Koopmeiners-Napoli, novità sulla trattativa: mossa degli azzurri

Il Napoli vuole Teun Koopmeiners per rinforzare il centrocampista: novità nella trattativa, gli azzurri si muovono.

Non è più una sorpresa: il Napoli è interessato a Teun Koopmeiners dell’Atalanta, l’olandese è tra i primi obiettivi per rinforzare il centrocampo di Rudi Garcia. Con il futuro di Piotr Zielinski che sembra essere lontano da Napoli, il club azzurro sta cercando di accelerare per acquistare un nuovo centrocampista.

Oltre a Koopmeiners, è forte l’interesse per Gabri Veiga, talento classe 2002 del Celta Vigo. Il nome dello spagnolo è tornato in auge negli ultimi due giorni e sembrerebbe che il Napoli abbia già fatto un’offerta di 30 milioni al club iberico. Ma non si molla ancora la pista Koopmeiners.

Novità da Sky su Koopmeiners

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il Napoli sta insistendo per il giocatore e avrebbe fatto pressing con i suoi agenti per provare a convincere l’Atalanta. Il giocatore spinge per il trasferimento, il suo desiderio è quello di giocare la Champions League.

L’Atalanta, però, da parte sua, non ha nessuna intenzione di cedere uno dei suoi giocatori più importanti dell’intera rosa. Solo in caso di offerte irrinunciabili (probabilmente superiori ai 40 milioni di euro), la Dea prenderebbe in considerazione questa ipotesi.