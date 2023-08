Contatti non autorizzati fra Napoli e Koopmeiners: Atalanta furiosa

Retroscena alquanto inusuale nascosto alle spalle del ritorno di fiamma Napoli per Koopmeiners. I contatti fra calciatore ed azzurri avrebbero fatto infuriare l’Atalanta.

Si è finalmente sbloccato dopo estenuanti settimane di ricerca il calciomercato in casa Napoli, con l’arrivo di Natan dal RedBull Bragantino a fungere da nuovo innesto difensivo al posto di Kim. Uno sprint attesissimo quello portato in scena dal club azzurro, che ora vuole continuare sulla stessa riga. I partenopei avrebbero infatti già imbastito nuove trattative da chiudere prima della fine del mercato, con un retroscena particolare che si celerebbe dietro al ritorno di fiamma Napoli per Teun Koopmeiners.

Contatti non autorizzati, il Napoli fa infuriare l’Atalanta

Non accenna minimamente a diminuire l’interesse targato Napoli per Teun Koopmeiners, tornato di prepotenza sulle liste azzurre nonostante il recente rinnovo con l’Atalanta. I partenopei avrebbero infatti nuovamente cominciato a seguire le tracce dell’olandese, incappando però in un errore capace di far infuriare il club bergamasco.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport infatti, un membro dell’organico Napoli avrebbe instaurato contatti non autorizzati con i manager di Koopmeiners, saltando i consueti ed iniziali passaggi istituzionali. Tutto ciò avrebbe dunque mandato su tutte le furie il presidente dell’Atalanta Percassi, cui caso è però ben presto rientrato dopo un chiarimento con De Laurentiis. Non è ad oggi chiaro se e quanto tale manovra possa influenzare lo svolgimento della trattativa, ma tutto ciò potrebbe notevolmente cambiare le carte in tavola.