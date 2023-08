Gabri Veiga-Napoli, un grande ex può aiutare gli azzurri: l’alleato inaspettato

Con Zielinski che sembra ormai destinato ad unirsi alla sfilza di giocatori accasatisi in Arabia, il Napoli è al lavoro per il centrocampo.

Teun Koopmeiners rappresenta il sogno assoluto, ma la volontà dell’Atalanta, decisa ad opporsi a meno di offerte clamorose e fuori mercato, rappresenta ad oggi ostacolo invalicabile.

Motivo per cui, Aurelio De Laurentiis affiancato dal direttore sportivo Meluso, lavora su più fronti, uno dei quali conduce alla Spagna, nello specifico a Gabri Veiga.

Assist di Benitez?

Secondo quanto riportato da Francesco Modugno, giornalista vicino alle vicende Napoli per Sky Sport, la strada che conduce al gioiellino del Celta Vigo sarebbe ad oggi quella più concreta e percorribile.

Il Napoli, mantiene infatti un dialogo costante con l’ex Rafa Benitez, attuale tecnico del Celta Vigo, Celta, che non si è tra l’altro opposto alla possibilità di cessione del classe 2002.

La società spagnola, ha però fatto presente che libererà il centrocampista unicamente in caso di pagamento della clausola rescissoria da 40 milioni presente nel suo contratto.

Il Napoli è momentaneamente fermo a 30, ma come è facile intendere dalle cifre, la forbice non è incolmabile, motivo per cui, si prospettano novità nei prossimi giorni.