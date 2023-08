Assalto dall’estero per Zanoli: svelata la formula dell’affare

Alessandro Zanoli è uno dei giovani più promettenti del vivaio azzurro, tanto da esser seguito da svariati club.

Il terzino destro, si è messo in mostra nei 6 mesi alla Sampdoria, in cui nonostante le difficoltà blucerchiati, ha messo a referto ben 2 goal e 2 assist in 22 presenze.

Dal Genoa alla pista estera

Il classe 2000 sembrava destinato al Genoa il mese scorso, quando il Napoli sembrava in procinto di chiudere per Faraoni dell’Hellas Verona, operazione saltata unicamente per il volere di Rudi Garcia, stregato dal giovane azzurro.

Nonostante la volontà di tenerlo in rosa, nelle ultime ore è rimbalzata forte dal Portogallo l’indiscrezione di un assalto dello Sporting Lisbona, che dopo aver sondato il terreno in passato, sarebbe pronto a fare la sua mossa.

I biancoverdi, vorrebbero prelevare Zanoli in prestito, essendo consci dell’intenzione societaria di puntare in futuro sul ragazzo.

A breve, Aurelio De Laurentiis insieme alla dirigenza, darà la propria risposta a seguito delle dovute valutazioni.

Il campionato è alle porte e qualora questa trattativa dovesse concretizzarsi, il Napoli dovrebbe muoversi rapidamente per il sostituto, in modo da regalare al neo tecnico Garcia, un’alternativa valida a capitan Di Lorenzo, che gioca ormai ininterrottamente da 4 stagioni.